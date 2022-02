Inflace v Turecku zrychlila na 48,7 procenta, je nejvýše za 20 let

Míra inflace v Turecku v lednu vystoupila na 48,7 procenta a dostala se nejvýše za téměř 20 let. Informoval o tom dnes místní statistický úřad. Výsledek překonal očekávání analytiků, kteří čekali, že inflace vystoupí zhruba na 46 procent. V prosinci byla na 36,1 procenta.



Tak vysoká jako v lednu byla inflace v Turecku naposledy v dubnu 2002. Její výrazný vzestup dokresluje i fakt, že před rokem byla na 14,9 procenta. Letošní leden je zároveň osmým měsícem v řadě, kdy se míra inflace zvyšuje.



V samotném lednu se ceny proti předchozímu měsíci zvýšily o 11,1 procenta. To je nepatrné zlepšení, protože v prosinci se ceny meziměsíčně zvýšily o 13,6 procenta.



Nejvíce se na růstu cen v lednu podílely ceny za dopravu, které meziročně vzrostly o 68,9 procenta. Následují potraviny a nealkoholické nápoje, kde růst činil 55,6 procenta, dále vybavení domácností s růstem o 54,5 procenta.



Ruku v ruce s růstem cen jde pokles kurzu turecké liry, která v prosinci oslabila až nad 18 lir za dolar. V současné době se pohybuje kolem 13,55 liry za dolar. Turecká centrální banka začala od podzimu také snižovat základní úrokovou sazbu, která od srpna do prosince klesla o pět procentních bodů na 14 procent.





Centrální banka je přitom pod silným politickým tlakem. Prezident Recep Tayyip Erdogan se snaží prosadit svůj neobvyklý plán hospodářského oživení, který mimo jiné počítá s výrazně nižšími úrokovými sazbami, než jaké v zemi byly v polovině loňského roku.