Rozbřesk: ČNB dnes velmi pravděpodobně znovu prudce zvedne sazby

Evropské trhy dnes budou dýchat s centrálními bankéři. Pokud tomu nevěříte, tak tady je lehká rekapitulace Velkého čtvrtku s centrální bankami: 9:30 Maďarsko, 13:00 Velká Británie. A 14:30 Česká národní banka, kde je očekáváno zvýšení hlavní úrokové sazby o dalších 75 bps na 4,5 procenta.

9:30 - zasedání MNB: v Maďarsku se bude jako každý čtvrtek řešit nastavení jednotýdenní depozitní sazby. Silnější forint a nedávné zvýšení této sazby již na 4,30 % si zřejmě vynutí pauzu.



13:00 - zasedání Bank of England: všeobecně se očekává, že Britové zvýší základní sazbu o 25 bps na druhém zasedání v řadě. Půjde však i o to, jak se postaví k nakoupeným dluhopisům v bilanci, z nichž velká část maturuje již v březnu.



13:45 - zasedání ECB: změnu politiky nečekejme, ale rétoriky zřejmě ano. Včerejší výsledek lednové inflace v eurozóně, která vyskočila na 5,1 % (jádrová složka na 2,3 %), meziročně staví všechny odhady centrální banky a hlavně její mantru o dočasnosti vysoké inflace na hlavu. Jestřábí obrat a la Fed od prezidentky Lagardeové však nečekejme, to spíše odkaz na březen, kdy bude k dispozici nová kvartální makro prognóza.



14:30 - zasedání ČNB: nejen pro české trhy, ale i zájemce o hypotéky zlatý hřeb dnešního programu. Od české centrální banky se očekává nejen výrazné zvýšení úrokových sazeb (o 75 bazických bodů), ale také nová prognóza. Ta by měla indikovat, jak dlouho může tento agresivní cyklus utahování měnové politiky trvat. Guvernér ČNB Rusnok doposud prolomení pětiprocentní hranice (u repo sazby) neviděl jako příliš pravděpodobné, nicméně teprve nový výhled centrální banky včetně jejích alternativních scénářů mohou ukotvit nebo případně posunout tržní očekávání zanesené v české výnosové křivce.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se v průběhu včerejšího obchodování přiblížila k hranici 24,20 EUR/CZK a už dnes může dostat další impuls, který ji může posunout blíže k pětadvacítce. Zasedá totiž bankovní rada ČNB, která rozhodně nejenom o zvýšení úrokových sazeb, ale také ukáže svoji novou prognózu. Ta bude tentokrát hodně zajímavá, protože ukáže, nakolik je nepřekročitelná meta pěti procent, vůči které se doposud někteří centrální bankéři vymezovali. Čím radikálnější prognóza bude, tím spíše ovlivní korunu i nastavení tržních sazeb. A samozřejmě zajímavé budou i alternativní scénáře a simulace, které si rada nechala jako podklad ke svému rozhodování připravit.



Zahraniční forex

Výrazné pozitivní inflační překvapení v eurozóně a naopak ztráty pracovních míst v USA (lednový ADP) nemohly mít jiný než pozitivní dopad na eurodolar.

Ve světle včerejšího výsledku inflace v EMU bude dnešní zasedání ECB velmi bedlivě monitorováno. Prezidentka Lagardeová zřejmě zmírní svoji holubičí rétoriku a dost možná odkáže na novou prognózu, která bude zveřejněna v březnu. Zdali to bude eurodolaru stačit k dalšímu posílení je však otázkou.



Akcie

Americké akcie si včera připsaly další zisky a prodlužují tak šňůru růstových dnů na čtyři. Jde o největší růst akcií od listopadu 2020. Za včerejší dobrou náladou stály zejména výsledky technologických firem mnohdy s dvojciferným procentním nárůstem. US trhy závěr: Dow Jones +0,6 %; S&P +0,9 %; Nasdaq 0,5 %.