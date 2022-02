Napětí kolem Ukrajiny: Varování před útokem tento týden, slova o podpoře i hájení každého centimetru NATO

Akcie v Evropě vidíme v úvodu nového týdne citelně oslabovat v reakci na eskalaci situace kolem Ukrajiny a případného útoku ruských sil na tuto zem. Indexy německých akcií DAX , francouzských CAC , polských WIG či rakouských ATX oslabují o více jak 3 procenta, tuzemský PX index ztrácí 2,4 %, ruské akcie odepisují přes 5 procent. Spojené státy a další země stahují z Ukrajiny diplomatické sbory, komplikuje se fungování leteckého prostoru, USA ujišťují Ukrajinu o podpoře. V médiích se objevily spekulace s odkazem na americké tajné služby o možnosti útoku Ruska na Ukrajinu ve středu. Oficiální místa Ruska, Ukrajiny ani Spojených států takový scénář veřejně nepřipouštějí. Přinášíme souhrn dosavadního vývoje.

Americký prezident Joe Biden v neděli pozdě večer našeho času potvrdil svému ukrajinskému protějšku Volodymyrovi Zelenskému závazek USA vůči suverenitě a územní celistvosti Ukrajiny. Biden rovněž zopakoval, že Spojené státy odpoví "rychle a rozhodně" na jakoukoliv další agresi Ruska vůči Ukrajině, uvedl následně v prohlášení Bílý dům. Oba lídři se při více než hodinovém telefonátu shodli na tom, že je důležité se nadále snažit vyřešit nynější krizi diplomacií a odstrašováním. Zelenského kancelář pak oznámila, že ukrajinský prezident Bidena pozval na návštěvu Kyjeva.

Moskva podle západních zemí shromažďuje přes 100.000 vojáků u hranic s Ukrajinou a američtí činitelé hovoří o tom, že chystá invazi, která by nyní mohla přijít "kdykoliv". Američtí činitelé v neděli zopakovali Bidenova slova, vpád Ruska na Ukrajinu může přijít v jakoukoliv chvíli, nicméně není jasné, kdy přesně. Dříve se objevily v médiích zmínky o možném útoku ve středu s odkazem na zprávy amerických tajných služeb.

Biden již v sobotu telefonicky varoval ruského prezidenta Vladimira Putina před dopady možné ruské invaze na Ukrajinu a řekl mu, že by ruský výpad s sebou přinesl "rozsáhlé lidské utrpení". Dodal, že Spojené státy dávají přednost diplomacii, jsou ale připravené také na "další možné scénáře".

Washington ovšem také vyzval občany USA k rychlému odjezdu z Ukrajiny s tím, že riziko je příliš vysoké a v případě ruského útoku není šance, že by je ze země mohla evakuovat americká armáda. Podle zpráv ukrajinských médií Spojené státy též dočasně přesunují činnost svého zastupitelského úřadu z Kyjeva do Lvova.

V Evropě vidíme pod tíhou geopolitického vývoje klesat především akcie firem z odvětví cestovního ruchu, dále banky anebo automobilky. Ztráty většinou přesahují tři procenta. Investoři se snaží vyhodnotit geopolitická rizika a jejich dopady na fungování firem v nejrůznějších odvětvích. Hlavní index evropských akcií se tak pohybuje v blízkosti nejnižších hodnot od druhé poloviny ledna. Poklesu se nevyhnuly ani akcie energetických firem, jejichž dílčí index odepisoval kolem půl procenta. Na konci minulého týdne se například ceny ropy ještě zvyšovaly a dostaly se na maxima za více než sedm let. Dnes ráno ceny této suroviny ale v růstu nepokračovaly. Globální investoři se zbavují aktiv, která za současné situace považují za rizikovější. Volné peníze naopak přesouvají do takzvaných bezpečných přístavů, což je teď například zlato či státní dluhopisy.

Rusové hovoří o hysterii USA

Poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov po telefonátu Putina s Bidenem uvedl, že americká hysterie ohledně Ukrajiny "dosáhla svého vrcholu". Moskva dlouhodobě popírá, že by se na Ukrajinu chystala zaútočit.

Zelenskyj při hovoru podle své kanceláře pozval Bidena na návštěvu Ukrajiny. "Jsem přesvědčen, že váš příjezd do Kyjeva v následujících dnech, které jsou zásadní pro stabilizaci situace, bude silným signálem a přispěje ke snížení napětí," citovala ukrajinského prezidenta jeho kancelář.

I ukrajinský prezident si nicméně v sobotu před novináři podle agentury AFP postěžoval, že americká varování před nadcházejí ruskou invazí vyvolávají paniku, která zemi nepomáhá. "Nejlepším přítelem našich nepřátel je panika v naší zemi, a tak veškeré informace, které vyvolávají jen paniku, nám nepomáhají," zdůraznil prezident. Současně připustil, že zmiňované hrozby skutečně existují.

Sullivan: USA budou hájit každý centiment NATO a Ukrajině zachovají podporu

Spojené státy budou chránit každý centimetr území Severoatlantické aliance a zachovají Ukrajině podporu i v případě ruské invaze, řekl v neděli bezpečnostní poradce amerického prezidenta Joea Bidena Jake Sullivan. Také Sullivan zopakoval rovněž dřívější varování americké administrativy, podle níž může přijít ruský vojenský výpad na Ukrajinu v podstatě kdykoliv v následujícím týdnu. Nepotvrdil nicméně zprávy některých médií o tom, že americké tajné služby očekávají invazi ve středu.

"Budeme bránit každý centimetr území NATO, každý centimetr území (spadajícího pod) článek pět," řekl Sullivan televizi s odkazem na ustanovení z aliančních smluv, podle nějž je útok na jednoho ze členů útokem na všechny. "Domníváme se, že Rusko toto sdělení chápe," dodal.

"Nedokážeme dokonale předpovědět který den, ale již nějaký čas říkáme, že jsme v prostoru, kdy může invaze (...) Ruska na Ukrajinu začít kdykoliv," řekl pak Bidenův poradce stanici CNN. Rusko podle něj v poslední době posouvá svoje jednotky stále blíže k ukrajinským hranicím a je proto schopné spustit rozsáhlou vojenskou operaci "velmi rychle". Podle mluvčího Pentagonu Johna Kirbyho má nyní Rusko u hranic přes 100.000 vojáků.

"Je pravděpodobné, že (útok) začne vypálením velkého množství raket a bombardováním," dodal Sullivan. USA podle něj stejně jako jiné země došly k závěru, že se Rusko zřejmě před invazí uchýlí k provokacím, na základě kterých pak svůj vpád ospravedlní. Spojené státy proto chtějí sdílet svá zjištění s co nejvíce zeměmi, aby Moskva nemohla "něco vytáhnout na Ukrajinu nebo na svět". "Zajistíme, abychom předkládali světu co nejtransparentněji a nejjasněji to, co vidíme, a sdíleli tyto informace, co nejvíce můžeme," řekl poradce.

Letecký byznys uzavírá nebe nad Ukrajinou

Ukrajinská vláda o víkendu vyčlenila 16,6 miliardy ukrajinských hřiven (téměř 13 miliard Kč), aby zajistila pokračování leteckého provozu v ukrajinském vzdušném prostoru. "Toto rozhodnutí stabilizuje situaci na trhu s osobní leteckou dopravou a zaručí návrat na Ukrajinu našim občanům, kteří se nyní nacházejí v zahraničí," prohlásil Šmyhal. Ukrajinské ministerstvo infrastruktury uvedlo, že aerolinky pokračují v provozu "bez jakýchkoliv omezení". České aerolinie (ČSA) provoz své letecké linky z Prahy do Kyjeva zatím nepřeruší. Dopravce chce bezpečnostní situaci na Ukrajině dál monitorovat a v případě jejího zhoršení bude reagovat. Na dotaz ČTK to dnes uvedla mluvčí aerolinií Vladimíra Dufková.

Největší světové pojišťovny v sobotu oznámily ukrajinským leteckým společnostem, že do 48 hodin ukončí pojišťování letadel při letech v ukrajinském vzdušném prostoru kvůli vysokému riziku bojových operací.

V médiích se objevila varování, že Ukrajině kvůli obavám z ruské invaze hrozí faktické odstřižení od letecké dopravy. Varování později potvrdila letecká společnost SkyUp, jejíž linka z Madeiry do Kyjeva musela už v noci na neděli přistát v Kišiněvu, protože vlastník letadla zakázal, aby stroj vletěl do ukrajinského vzdušného prostoru. Už v sobotu zrušila lety na Ukrajinu nizozemská společnost KLM. SkyUp potvrdila, že leasingové společnosti požadují od ukrajinských aerolinek, aby se pronajatá letadla co nejdříve vrátila na území Evropské unie.

V červenci 2014 se na východě Ukrajiny během bojů ukrajinských vojsk s Ruskem podporovanými separatisty zřítil malajsijský boeing s 298 lidmi na palubě, převážně nizozemskými občany. Podle závěrů mezinárodního vyšetřování, které Rusko odmítá, stroj z letu MH-17 sestřelila ruská raketa vypálená z pozic proruských separatistů. Čtyři obžalovaní z této tragédie - tři lidé s ruským a jeden s ukrajinským občanstvím - jsou v nepřítomnosti souzeni v Nizozemsku.

Ukrajinska pravda: Oligarchové a podnikatelé opouštějí Ukrajinu



Ukrajinští oligarchové a podnikatelé opouštějí Ukrajinu charterovými lety, upozornil na svém webu list Ukrajinska pravda. Dodal, že jen v neděli z Kyjeva odletěly na dvě desítky charterů a soukromých letadel, a to včetně letounů nejbohatšího Ukrajince. "Takové množství charterů nebylo za šest let pozorování (letového provozu)," napsal deník.



Mezi stroji, které odletěly v neděli, byly podle listu i letadla patřící nejbohatšímu Ukrajinci Rinatu Achmetovovi a Borysovi Kolesnikovovi, kterému náleží 55. příčka na seznamu boháčů podle ukrajinského vydání časopisu Forbes. Kolesnikov později deníku sdělil, že je v Kyjevě, odkud nehodlá nikam odjet. Letadlo podle něj odletělo do Prahy kvůli technické údržbě. Soukromý let pro padesátku lidí si objednal také opoziční poslanec, milionář Ihor Abramovyč. Letadlo má přepravit do Vídně příbuzné Abramovyčových spolustraníků a podnikatelských partnerů, napsal deník.



Jedno z Achmetovových letadel odletělo z Ukrajiny v neděli, sám miliardář je podle listu v cizině od 30. ledna, kdy odletěl do Curychu. Koncem ledna odcestoval do ciziny i druhý nejbohatší Ukrajinec Viktor Pinčuk. A 10. února do Mnichova odletěl podnikatel a poslanec Vadym Novynskyj (8. příčka). Týž den do ciziny odcestoval Oleksandr Jaroslavskyj (9. příčka). O tři dny později odletěli podnikatelé Andrij Stavnicer (49. příčka) a Vadym Nesterenko (96. příčka), o den dříve Vadym Stolar (64.) a Vasyl Chmelnyckyj (29.)



Podle Stavnicerova mluvčího je šéf na služební cestě a brzy se vrátí do vlasti, Chmelnyckyj se má podle mluvčího vrátit 20. února z dlouho plánovaného školení, přičemž podnikatelovy děti zůstávají na Ukrajině.

Nové sankce? Na SWIFT zřejmě nedojde

Západní země Rusku dlouhodobě hrozí ostrými sankcemi v případě útoku na Ukrajinu. Moskva nicméně dlouhodobě popírá, že by se na sousední zemi chystala zaútočit, a hovoří o západní hysterii.

Odpojení Ruska od mezinárodního systému plateb SWIFT zřejmě nebude mezi sankcemi, které by Spojené státy a evropské země zavedly po případném ruském útoku na Ukrajinu, sdělily Reuters tři nejmenované zdroje, které jsou obeznámeny s přípravami sankcí. Odpojení od platebního systému SWIFT je přitom v rámci sankcí bráno jako výrazný strašák s potenciálem ochromení ruské ekonomiky, ale také s dopadem na země, které s Ruskem obchodují. Opatření by se dle zdrojů zaměřila spíše na ruské banky VTB Bank a Sberbank, které patří k největším finančním institucím v zemi.

Podle zdrojů agentury Reuters zástupci USA a evropských států nezvažují odpojení Ruska od systému SWIFT po výhradách vyslovených několika evropskými zeměmi. Evropské finanční instituce například vyjádřily obavy, že by Rusko po odpojení od systému mezinárodních plateb nemuselo dále hradit své závazky.

"Cílem je navrhnout takové sankce, které by opravdu udeřily na Rusko, s ohledem na vedlejší účinky na ty, které sankce zavádí," uvedl zdroj agentury Reuters. Podle něj se dá předpokládat, že sankce způsobí větší problémy právě evropským státům.

Mezi zvažovanými opatřeními jsou rozsáhlé sankce proti dvěma největším ruským bankám, což by ruskému finančnímu sektoru způsobilo velké komplikace. Státy dále zvažují přísnější kontroly exportu v technologických a zbrojních sektorech či sankce namířené na ruské oligarchy.

Američtí představitelé tvrdí, že v přípravě sankcí ve spolupráci s partnery v Evropě výrazně pokročili, uvedla agentura Reuters. Představitelé západních zemí opakovaně Rusko upozornili, že za případný útok na Ukrajinu zaplatí vysokou cenu. Z Ruska zaznívá na adresu dalších sankcí spíše výsměch s odkazem na to, že ruská ekonomika za poslední roky posílila, množství dřívějších sankcí se již musela přizpůsobit a zvládne i nové.

(Zdroj: čtk, Reuters, Bloomberg, Patria)