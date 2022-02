Šéf Volva o normalizaci výrobních vertikál a přechodu na elektromobilitu

U tenzí ve výrobních vertikálách už asi máme to nejhorší za sebou, situace se postupně zlepšuje. Pro Bloomberg Markets to uvedl šéf Volvo Car AB Hakan Samuelsson, podle kterého ale zlepšení neprobíhá tak rychle, jak si myslel před pár měsíci. A tento faktor bude pro společnost představovat ještě nějaký čas brzdu. Jak připomněl Bloomberg, Volvo vlastní čínská společnost Geely Holding Group a do roku 2030 se chce stát automobilkou produkující výhradně elektromobily. Co si její ředitel myslí o dalším vývoji v odvětví?



Samuelsson se nedomnívá, že ve druhé polovině roku již bude situace plně normalizovaná, „zlepšení bude pokračovat, ale pomalu,“ dodal s tím, že „ohledně druhé poloviny roku by byl opatrný“. Jeho dřívější predikce byly totiž příliš optimistické a nenaplnily se. Jak Volvo reaguje na nedostatek některých vstupů a růst jejich cen? Podle ředitele se to firmě zatím daří dobře i proto, že změnila mix vyráběných automobilů, což sebou nese také růst průměrných prodejních cen.



Ceny automobilů podle Samuelssona nyní musí jít nahoru, protože rostou ceny materiálů, a Volvo vyššími cenami „kompenzuje i nižší počet prodaných vozů“. Jak bylo zmíněno, Volvo se přitom chce do necelých deseti let změnit na automobilku vyrábějící výhradně elektromobily. Je současný vývoj brzdou tomuto posunu? Ředitel míní, že současné problémy typu nedostatku čipů a některých vstupů tuto brzdu nepředstavují, firma „vyrábí tolik elektromobilů, kolik je schopná,“ jejich počet bude růst a na konci roku by tento typ vozu měl představovat přibližně 10 % celkových prodejů.







Posun k elektromobilům jde tedy ve Volvu „podle plánu“ a firma bude případně tyto vozy ve své produkci zvýhodňovat, pokud by například čelila pokračujícímu nedostatku polovodičů. Bloomberg se následně ptal, jak se Volvo staví ke zvyšování energetické efektivity současných vozů, a to například ve vztahu k jejich váze, která podle dat v Evropě od roku 2001 vzrostla o 15 %. Volvo má ve svém současném prodejním portfoliu nemalé zastoupení vozů typu SUV a ředitel firmy uvedl, že celkově jde o vozy, které zákazníci preferují.



U elektromobilů pak dostává otázka hmotnosti vozidla trochu jiný úhel. Jednak proto, že je znatelně zvýšena váhou baterií. A také proto, že u těchto vozů dochází k rekuperaci části energie. U elektromobilů tak může být určité zvýšení váhy výhodné, z hlediska energetické efektivity je tu pak rozhodující aerodynamický tvar. „Ale i hmotnost si samozřejmě musíme hlídat,“ dodal Samuelsson.



Na závěr ředitel Volva uvedl, že provozní marže firmy v posledním čtvrtletí klesaly zejména kvůli nižší výrobě a prodejům. Jelikož ale čeká postupný ústup problémů v dodávkách vstupů, marže už podle něj nebudou klesat. „Doufám, že za celý rok vykážeme růst,“ uzavřel Samuelsson.



Zdroj: Bloomberg Markets