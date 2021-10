Volvo Cars rozjel svůj debut na plný plyn. Akcie přidávají 18 procent

Akcie švédské automobilky Volvo Cars dnes debutovaly na stockholmské akciové burze výrazným růstem, přidávají 18 % a aktuálně se obchodují okolo 63 SEK. Dceřiná firma čínské společnosti Geely v primární veřejné nabídce akcií (IPO) vybrala 20 miliard švédských korun. Investoři vkládají důvěru zejména do jejího přechodu k elektromobilitě, informovala agentura Bloomberg.



Akcie Volvo Cars se obchodují za zhruba 63 švédských korun. Společnost akcie nabídla za 53 švédských korun. Vstup na burzu společnost ocenil na 158 miliard švédských korun (407,7 miliardy Kč), uvedla automobilka v prohlášení.



Úspěšnému vstupu na burzu ale předcházelo snížení objemu nabídky o pětinu a snížení ceny akcií na spodní hranici původního rozpětí. Investorům se totiž nelíbila vyhlídka, že si společnost Geely ponechá většinu hlasovacích práv. Čínská firma nakonec souhlasila s uvolněním svého vlivu na automobilku. Původně se počítalo s nabídkovou cenou akcií v rozpětí od 53 do 68 švédských korun.



I tak se primární nabídka akcií Volvo Cars řadí v Evropě k největším v tomto roce a je důležitým barometrem toho, jak investoři podporují přechod na elektromobily. Je to zároveň největší IPO ve Švédsku od roku 2000, kdy tam na burzu vstoupil telekomunikační operátor Telia.



Číňané převzali společnost Volvo Cars v roce 2010 za 1,8 miliardy dolarů od americké automobilky . Automobilka Volvo Cars je desítky let oddělena od švédského výrobce nákladních vozidel a autobusů AB Volvo. Geely vlastní podíl i v AB Volvo, s jehož akciemi už se na burze obchoduje.

Zdroj: ČTK, Bloomberg