Technologický Nasdaq přerušil třídenní pokles, NVDA +9,18 %

Úterní seance na zámořských trzích byla ve znamení několika makroekonomických událostí a pokračování situace na východě Evropy.



Index cen výrobců, tedy PPI za první měsíc letošního roku vzrostl více, než jaké byly odhady trhu. PPI za leden vzrostl na 1 %, konsensus 0,5 %, prosinec 2021 0,2 %. Tento růst je nejvyšší od srpna roku předchozího. Ve stejný okamžik se objevil Empire State Manufactoring index, který skončil na 3,1 b., ovšem odhad byl růst na 11,9 b.



Daleko více horkou zprávou byla deeskalace dění kolem Rusko-Ukrajinského vzporu. Zklidnění přinesla zpráva ruského ministerstva obrany, že po cvičeních ruské armády poblíž ukrajinských hranic začala tato armáda stahovat některé vojáky a techniku na základny.



Hlavně díky této zprávě přerušily indexy tří denní propady. Většinu obchodního dne se vedlo technologickému Nasdaq Composite, jehož růst táhly primárně polovodičové akcie. Obr posiloval v průběhu dne o více jak 7 procent. Ve středu po závěrečném gongu čeká společnost report za předešlý kvartál a očekává se, že zisky budou vyšší než konsensus, a to hlavně díky herním čipům a ziskům z data center. Aby vzrostla, očekávají analytici, že bude za potřebí překonání horních hranic odhadů trhu, NVDA US +9,18 %, US +6,30 %, MU US +6,83 %.



Ve středu bude FED rovněž zveřejňovat zápis ze svého posledního zasedání. Investoři se připravují na větší zvyšování sazeb, které se může negativně projevit v následujících seancích. Tato informace pomáhá výnosu 10-ti letých státních dluhopisů, který v úterý stoupal o více jak dvě procenta a zakončil až na hranici 2,0469 %.



Opačným směrem se naopak vydaly komodity, kdy ropa WTI i ropa Brent odepsaly téměř 4 % na 91,88 USD za barel, resp. 93,21 USD za barel.



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 1,2 % (34.988 b.), S&P 500 o 1,6 % (4.471 b.) a technologický Nasdaq Composite o 2,5 % (14.139 b.).