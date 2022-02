Plánované rozhovory o Ukrajině tlumí nervozitu. Evropské futures lehce v plusu, zlato klesá

Americké a evropské akcie míří nahoru a bezpečné přístavy jako zlato nebo dluhopisy klesají. Nervozitu z napětí kolem Ukrajiny tlumí plánované rozhovory mezi USA a Ruskem. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov souhlasil, že se příští týden v Evropě setká se svým americkým protějškem Antonym Blinkenem k jednání o Ukrajině. Americká společnost Norton změnila očekávání termín dokončení převzetí Avastu na 4. dubna.

Také asijské akcie po oznámení zmenšily ztráty. Sledujeme tak převrácení sentimentu ve srovnání s křehkým čtvrtkem, kdy se technologických Nasdaq 100 propadl o 3 procenta. Dominantním tématem byla americká varování před možnou ruskou invazí na Ukrajinu, což Moskva opět odmítla jako nepodložené. Futures na evropské akciové indexy DAX a Euro Stoxx 50 rostou v kažém případě o zhruba 0,1 procenta. Futures na CAC 40 jsou na červené nule a britským akciím v podání FTSE 100 je indikován růst o 0,2 procenta.

Za sebou již máme vystoupení dvou jestřábů z Fedu. James Bullard zopakoval svoje stanovisko, že Fed by měl zvednou úrokové sazby do 1. července o 100 bazických bodů a ve druhém čtvrtletí začít redukovat inflaci. K tomu dodal, že inflace by mohla vyžadovat překonání neutrální úrokové sazby, kterou vidí kolem 2 procent. Loretta Mesterová uvedla, že podporuje možné zvýšení úrokových sazeb už na březnovém zasedání a v případě potřeby také utahování měnové politiky rychlejším tempem, aby se ukočírovaly cenové tlaky.

Eurodolar se po nevýrazném asijském obchodování konsoliduje na 1,1369 EURUSD. Česká koruna zůstává klidná k euru i dolaru, v případně prvního měnového páru je kurz na 24,351 za dolar.

Zlato klesá o 0,3 procenta na 1891 USD za unci, dolů míří také ropa, americký barel se dnes snesl až pod 71 dolarů za barel. Americké desetileté výnosy stouply opět do blízkosti 2 procent, naposledy byly na 1,9772 procenta. Roste i výnos desetiletého německého bundu.

Z dat jsou dnes na programu britské maloobchodní tržby, které byly v lednu nad odhady v meziročním, ale pod odhady v meziměsíčním srovnání. Vždy jde ale o růst, proti loňskému lednu dokonce o více než 9 procent (včetně pohonných hmot). Z USA přijde odpoledne statistika o prodeji starších domů za leden. Čeká se pokles. Přijde také předstihový index Conference Board za leden.

Výsledková sezóna je v plném proudu hlavně v Evropě. Ráno přišla čísla od energetik a , která plánuje navýšení kapitálu, aby pomohla napjatým financím. zvedl cíl provozní marže a loni klesl zisk kvůli zaúčtování finanční rezervy na právní spory v USA.

Avast pokračuje v plánech na průběžnou dividendu 11,2 centu na akcii, která se týká roku 2021 a bude vyplacena v březnu. Akvírující společnost NortonLifeLock mezitím aktualizovala závěrečný termín pro dokončení fúze těchto firem na 4. dubna.