Rozbřesk: Geopolitické napětí roste, americké akcie zažily nejhorší den roku 2022

Americké akcie včera zažily nejhorší výprodej v roce 2022 - Dow Jones ztratil 1,8 %, zatímco S&P500 2,1 %. Důvod je jasný, eskalace napětí mezi Ruskem a Ukrajinou a rostoucí pravděpodobnost ozbrojeného střetu. Jak už jsme tento týden psali, historicky geopolitické napětí americké akciové indexy spíše poškodilo krátkodobě a vytvářelo “příležitosti k nákupu” - propady trhů v průměrné délce tří týdnů s průměrným návratem zpět také okolo tří týdnů.



Výjimkou bohužel byly epizody, kdy šlo geopolitické napětí ruku v ruce s nárůstem inflačních tlaků (sedmdesátá léta) - to pak návrat akciových indexů na úrovně před výprodeji trval i několik let. Podobná konstelace je na trzích bohužel i dnes. Hlavním tématem vedle geopolitického napětí je právě inflace a obavy z agresivního obratu v politice amerického Fedu. V průzkumech mezi americkými spotřebiteli je přitom vidět, že již kvůli vysoké inflaci začínají “šlapat na brzdu”. Vidina dalšího geopoliticky taženého růstu cen energií se proto akciím vůbec nezamlouvá. Na druhou stranu měnová politika se s tou v sedmdesátých letech nedá přímo srovnávat a dnešní Fed by v případě ochlazení ekonomiky pravděpodobně daleko rychleji otočil kormidlo…





I tak však další vývoj situace na Ukrajině bude v nejbližších dnech pro akciové trhy klíčový. Včera americký president Biden hovořil o tom, že invaze Ruska na Ukrajinu je “velmi pravděpodobná”. To podpořily i výroky z centrály NATO ohledně toho, že žádné stahování ruských vojsk z příhraniční oblasti zatím neproběhlo. Dnes po ránu geopolitické napětí mírně pokleslo poté, co se ruský a americký ministr zahraničí dohodli na schůzce v druhé polovině příštího týdne (za předpokladu, že Rusko nezačne s invazí na Ukrajinu). To by mohlo minimálně zabránit dalším masivním výprodejům akcií před víkendem. Je však málo pravděpodobné, že by v tuto chvíli došlo k rychlému pozitivnímu obratu. A to bude mít pravděpodobně dopad i na ostatní trhy - americké výnosy především na kratším konci křivky začaly klesat a sázky na březnový 50bps růst sazeb pravděpodobně zůstanou v dnešní atmosféře nízké (aktuálně pravděpodobnost lehce přes 30 %)...





*** TRHY ***



Koruna

České koruně se včera dařilo relativně slušně odrážet další příval geopolitického napětí a držela se pod 24,40 EUR/CZK. Lehká ranní úleva (viz úvodník) se jí sice může zamlouvat, ale před víkendem zůstane geopolitická situace značně nejistá a v takovém prostředí bude pro korunu asi složité výrazněji zabodovat…



Zahraniční forex

Zvýšené diplomatické úsilí odvrátit konflikt na Ukrajině se společně s méně jestřábí rétorikou Fedu zasloužily o posun eurodolaru vzhůru. Asi nejdůležitější vystoupení včerejšího dne mezi centrálními bankéři bylo vystoupení šéfky clevelandského Fedu Mesterové, která sice uvedla, že utahování měnové politiky musí být rychlejší než po finanční krizi (v roce 2008), avšak vyhnula se tomu, že by propagovala zvýšení sazeb o 50 bazických bodů již v březnu (pro co horuje její kolega Bullard).



Akcie

Americké trhy se včera hned po otevření podívaly více než procento do záporných hodnot, kde setrvaly až do konce obchodování. Technologickému gigantu Nvidia se kvartál se sice povedl, investoři ale poslali Nvidii o 7,5 % níže. Dařilo se sektoru spotřebního zboží, který táhly vzhůru akcie Walmart, které rostly díky rekordním prodejům z období vánočních svátků o 4 %. Akcie vyhledávacího portálu hotelů Tripadvisor se včera propadly o 2,5 %. Ještě hůře se dařilo těžaři lithia, společnosti Albemarle, která odepsala 19,9 %. Hračkářská společnost Hasbro začala obchodní den až o 4 % v plusu. Úvodní optimismus ale v průběhu dne ochladl až na závěrečných +2,1 %.