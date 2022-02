Mírné sankce vedou investory zpět do akcií. Dluhopisy ztrácejí

Situace kolem Ukrajiny zůstává výrazně nejistá, ovšem po včerejším oznámení západních sankcí se krátkodobě dostavuje zklidnění. Důvodem je jednoznačně to, že sankce jsou velmi mírné a chybějí nové znepokojivé zprávy. Pro Rusko jsou však mírné sankce v podstatě pobídkou pro navýšení požadavků, takže opětovné vyhrocení je docela pravděpodobné. Jako klíčový se nyní jeví okamžik, kdy se Ukrajina odmítne stáhnout ze zbytku Donbasu a Rusko ho tedy bude chtít "osvobodit".

Zprávy z jiných oblastí nepřitáhnou tolik pozornosti a navíc jich moc není. Dnes zveřejněná inflace v eurozóně byla jen revizí potvrzující předběžné hodnoty. Vyjdou výsledky Lowe´s či Stellantis, večer je v plánu další komentář z Fedu.

Akcie se dnes obecně zvedají a evropské indexy si připisují pěkné zisky. Například německý DAX je +0,9 pct. Naproti tomu se investoři momentálně stahují z bezpečných dluhopisů či některých komodit a zlata. Výnosy v USA rostou na 2Y splatnosti o 5 a na 10Y o 3 bazické body. Ropa klesá o 0,6 pct a zlato je dole o necelé půlprocento. Eurodolar se posouvá lehce nahoru na 1,1335.

Koruna dnes mírně posiluje a koriguje tak ztráty ze včerejška. Proti euru se obchoduje na 24,48. Domácí měně svědčí lepší nálada na globálních trzích, na vysoké domácí PPI nereagovala. Vedle toho ale přicházejí i nové komentáře z ČNB. Její guvernér Rusnok mluvil o proinflačních rizicích plynoucích z ukrajinské krize. Návrat inflace k normální úrovni se tak podle něj může oddálit. Naproti tomu viceguvernér Nidetzký včera uvedl, že si dokáže představit debatu o snížení sazeb na konci letošního roku.

O vrcholu úrokových sazeb v rámci aktuálního cyklu už máme poměrně jasnou představu. Pokud by inflační tlaky donutily ČNB dělat další agresivní kroky, korunu by to mělo podpořit, ovšem pozornost se už přesouvá dál. Míří k trvání tohoto vrcholu, respektive termínu, kdy by sazby mohly z vysokých hodnot klesat. Takový okamžik je však poměrně daleko a na korunu podle nás tato debata nebude mít příliš velký vliv.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:03 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.4999 -0.2583 24.5840 24.4636 CZK/USD 21.5830 -0.4428 21.7005 21.5530 HUF/EUR 357.0700 -0.2822 357.3400 354.7400 PLN/EUR 4.5390 -0.1939 4.5526 4.5232

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1701 -8.2414 7.1773 7.1602 JPY/EUR 130.6300 0.2217 130.7185 130.1380 JPY/USD 115.0835 0.0226 115.1600 114.9895

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8347 0.0941 0.8354 0.8325 CHF/EUR 1.0435 -4.7901 1.0461 1.0419 NOK/EUR 10.0406 -0.4582 10.0988 10.0324 SEK/EUR 10.5670 -0.1349 10.5876 10.5511 USD/EUR 1.1351 0.2035 1.1359 1.1316

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3768 -0.5645 1.3852 1.3759 CAD/USD 1.2705 -0.5121 1.2772 1.2704