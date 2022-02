Výrobce léků Moderna se díky vakcíně proti covidu-19 dostal ze ztráty

Americká biotechnologická společnost Moderna vykázala v loňském roce čistý zisk 12,2 miliardy USD (274 miliard Kč) ve srovnání se ztrátou 747 milionů USD o rok dříve. Jediným komerčně dostupným přípravkem firmy je vakcína Spikevax proti covidu-19 a Moderna současně v dnešním sdělení zvýšila výhled tržeb z prodeje této vakcíny.



Celkové výnosy Moderna loni zvýšila na 18,47 miliardy USD z 803 milionů USD předloni. Celosvětově firma loni dodala 807 milionů dávek vakcíny.



Na letošní rok Moderna zvýšila výhled celoroční tržeb z prodeje covidové vakcíny na 19 miliard USD z dřívějších 18,5 miliardy USD. Firma se snaží zvýšit výrobu po problémech v loňském roce. Vyšší prodej vakcíny očekává ve druhé polovině tohoto roku, protože se domnívá, že pandemie vstoupí do endemické fáze. To znamená, že zůstane v populaci jako běžné sezonní onemocnění.



Moderna teď provádí klinické hodnocení posilovací vakcíny, která je specificky zaměřena na omikronovou variantu. Není však jasné, zda bude po posilovací omikronové dávce velká poptávka, protože počet nových infekcí způsobených variantou klesá.



Generální ředitel Moderny Stephane Bancem v televizi CNBC minulý týden řekl, že pandemie už je možná v závěrečné fázi. Lidé starší 50 let a osoby se závažným onemocněním ale podle něj budou potřebovat posilovací dávku jednou ročně.