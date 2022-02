Ukrajinská krize Itálii možná donutí vrátit se k uhelným elektrárnám, myslí si premiér Draghi

Itálie se možná bude muset vrátit k uhelným elektrárnám, aby pokryla poptávku po energiích v případě zastavení dodávek z Ruska. Podle agentury ANSA to dnes v italském parlamentu v souvislosti s ukrajinskou krizí a jejích dopadech na italskou ekonomiku řekl premiér Mario Draghi. Itálie se stejně jako další evropské země také už řadu měsíců potýká s výrazným růstem cen energií. Draghi ale zdůraznil, že nezpochybňuje nutnost přejít v dlouhodobém horizontu na obnovitelné zdroje.



"Sankce, které jsme schválili a které ještě v budoucnu možná přijmeme, nás nutí naléhavě zvažovat jejich dopady na naši ekonomiku," řekl italský premiér v Římě krátce poté, co summit EU schválil zavedení tvrdých sankcí vůči Rusku za jeho vojenský útok na Ukrajinu. Sankce míří mimo jiné na ruskou energetiku, dopravu, obchod a banky. Země EU se ale neshodly na vyřazení Ruska z mezinárodního platebního systému SWIFT, jak požaduje Ukrajina. Proti byly mimo jiné Německo či Itálie.



Protiruské sankce ale ve svém důsledku zasáhnou i státy EU. Draghi dnes před italskými poslanci připomněl, že největší obavy panují ohledně energií. "Zhruba 45 procent plynu, který dovážíme, je z Ruska. Ještě před deseti lety to bylo asi 27 procent," řekl dnes italský premiér. "Možná bude nutné znovuotevřít uhelné elektrárny, abychom pokryli případný nedostatek energií v krátkodobém horizontu," dodal Draghi.



Současné události podle Draghiho ukázaly, že Itálie v posledních desetiletích neudělala dost pro rozvoj alternativních zdrojů energie. Deník La Repubblica dnes napsal, že v Itálii je nyní funkčních sedm uhelných elektráren, které mají být uzavřeny do konce roku 2025.