Nové technologie a valuace hlavních akciových trhů ve světě

Na americké trhy neproudí v posledních čtvrtletích zdaleka tolik kapitálu jako na rozvíjející se trhy, největší nezájem je z tohoto pohledu o Evropu. Jak to koresponduje se současnými světovými valuacemi?



Graf ukazuje aktuální valuace hlavních světových trhů (oranžové body) a porovnává je s historickými standardy. Podobné srovnání jsem ukazoval před časem a od té doby nedošlo k nějakým velkým skokům. Americké akcie jsou jen ještě výše nad historickým standardem a i relativně ke zbytku světa. To táhne nahoru i valuace světové a valuace vyspělých trhů jako celku.





Zdroj: X



Nad historický standard se posunuly i japonské akcie, Evropa se nachází mírně pod ním, rozvíjející se trhy zhruba na něm. Podívejme se také v souvislosti s tímto grafem na další, který ukazuje kumulativní tok kapitálu na jednotlivé trhy. Podle něj kapitálu mířícího do USA od roku 2022 ubývá, na celkově nižších úrovních je tomu tak i v Evropě, která je nyní ve srovnání s rokem 2020 cca na nule. Kapitálu naopak systematicky přibývá v Asii a na rozvíjejících se trzích obecně.





Zdroj: X



Mezi tokem kapitálu a valuacemi tedy nějaký jednoduchý a jednoznačný vztah nenajdeme. Co fundament? PE by z tohoto pohledu měla záviset na bezrizikových sazbách, rizikových prémiích a očekávaném růstu. V případě amerických trhů tu docela často prezentuji konkrétní čísla a výpočty. V dnešním kontextu je zřejmé, že investoři vidí profil riziko/růst u amerických akcií výrazně lépe, než ve zbytku světa.



Třeba MMF přitom čeká, že vyspělé země letos porostou o 1,5 %, příští rok o 1,8 % (podle by USA měly už letos růst o 2 %). Rozvíjející se ekonomiky by letos měly podle MMF růst o 4,1 % a příští rok o 4,2 %. Jenže se zdá, že jsou pryč doby, kdy vyšší růst celé ekonomiky byl výraznou výhodou. Nyní se jí u akcií zdá být spojitost s novými technologiemi a jejich potenciálem. A u amerických firem, či zatím spíše jejich úzkém výseku, je tento potenciál podle trhů výrazně vyšší. Do určité míry je tak zatím diskuse „USA vs. zbytek světa“ podobná diskusi „výjimečná technologická sedmička vs. zbytek amerického trhu“.