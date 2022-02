Šéf Berkshire o technologiích a kryptoměnách: Pokud se míchá kasino s trhy, nefunguje to

se povětšinou držela dál od technologií, i když vlastnila podíly ve firmách jako či . Jaký je její pohled na investice do tohoto sektoru nyní, v době, kdy už 45 % jejího portfolia tvoří právě technologické společnosti? Na tuto otázku odpovídal na Yahoo Finance Charlie Munger z vedení Berkshire. Podle něj byli on a Buffett vtaženi do technologií jako „novorozenci“. Šlo o sektor, o kterém moc nevěděli, ale museli sem vkročit, protože technologie jsou čím dál významnější pro celou ekonomiku a jejich význam bude dále růst.



Jednou z nejsilnějších firem na světě je podle investora . Tuto sílu přitom posuzuje podle toho, jak moc mají zákazníci danou společnost rádi. A Munger má podle svých slov nesčetně přátel, kteří „by se raději téměř vzdali své pravé ruky, než by se vzdali Applu.“ Jak vidí Munger současnou inflaci a její další vývoj? „Inflace je velmi vážné téma a dá se tvrdit, že jde o způsob, jak může zemřít demokracie,“ odpověděl investor. Podle něj se soustavná ztráta hodnoty peněz podílela i na pádu Říma.



Vlády v reakci na pandemii podle Mungera začaly „házet na problém peníze“. Byly totiž v těžké situaci a jejich obavy byly pravděpodobně oprávněné. Zdá se ale, že to „přehnaly“, i když Munger podle svých slov „nikoho nekritizuje, protože je těžké dělat podobná rozhodnutí pod velkým tlakem.“ Na otázku týkající se současného konfliktu na Ukrajině investor odpověděl, že jemu se nelíbí, nikomu neprospívá a nemyslí si, že by se líbil Rusku.







Na otázku týkající se ideální měny a kryptoměn investor odpověděl, že komunistická Čína je v této oblasti rozumnější než Spojené státy, protože „to prostě zakázala“. I proto, že kryptoměny jsou výtvorem lidí, kteří „chtějí jen rychle zbohatnout“, a není dobré, že ve Spojených státech lidé ohledně kryptoměn šílí. A co obchodní platformy, jako je Robinhood, jejichž protagonisté podle Yahoo tvrdí, že svět už je unaven z lidí jako Munger a Buffett?



Munger na tuto otázku odpověděl, že kdyby byly „vlídným diktátorem tohoto světa“, nebylo by za jeho vlády možné realizovat krátkodobé zisky na obchodování s cennými papíry. Kapitalismus totiž ke svému fungování potřebuje kapitál, který lidé vkládají do firem, a ty jej pak investují. V kasinu se ale jen hraje. A pokud se míchá kasino s trhy, které mají zajišťovat investiční kapitál, nefunguje to.



„Vůbec se mi to nelíbí. Hodně lidí si myslí, že Warren a Charlie tomu nerozumí... My s tím nemůžeme nic udělat, tak se věnujeme věcem, se kterými něco udělat můžeme,“ dodal Munger. Jaký je jeho pohled na rozšiřující se mezeru v příjmech a bohatství, která je patrná v USA? Investor řekl, že „samozřejmě vyvolává tenze“, jejichž příčinou je závist. Ta vyvolává problémy po celá tisíciletí a je tomu tak i dnes. „Z mého osobního života jsem závist vyloučil a doporučuji to všem ostatním,“ dodal Munger.



Zdroj: Yahoo Finance







Disclaimer:



Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.