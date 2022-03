Po další eskalaci bojů na Ukrajině začnou evropské burzy asi v rudém. Ropa nejvýše od 2008, plyn na rekordu, dolar roste

Asijské akciové trhy zahájily pod tlakem nejistoty kvůli válce na Ukrajině i prudce rostoucích cen ropy nový týden výprodejem. V červeném byly všechny hlavní asijské akciové indexy. Prudkým poklesem mohou zahájit také hlavní evropské akciové indexy. Indexu DAX indikují futures propad i o 3,3 %. Ceny ropy jsou kvůli možnému zákazu dovozu z Ruska do Evropy a Spojených států poblíž maxima z roku 2008. V prvních několika minutách dnešního obchodování přidávala severomořská ropa Brent a americká lehká ropa West Texas Intermediate více než deset dolarů za barel na nejvyšší hodnotu od července 2008, přičemž Brent vystoupal až na 139,13 USD a WTI na 130,50 USD. Na nové rekordní maximum vzrostly evropské futures na zemní plyn, data Bloombergu ukazují dnešní průběžné maximum na 267 EUR/MWh. Cena zlata překonala v asijském obchodování metu 2000 USD za barel, rally prodloužila cena niklu. Na historických maximech jsou ceny mědi a palladia.

Euro kvůli obavám o ekonomiku v eurozóně v jednu chvíli kleslo pod par ke švýcarskému franku, kurz k dolaru se propadá na 1,087 EURUSD. Rostou dolar a americké desetileté dluhopisy, kde se výnos dostal na zhruba 1,70 %. Česká koruna uprostřed výprodeje rizikových aktiv znovu oslabila k euru i k dolaru, naposledy se kurz pohyboval u 25,685. Zlotý se na už v asijském obchodování propadl k euru na rekordní minimum. Rubl se k americkému dolaru obchoduje na 137,4 za dolar.

Ceny ropy rostou na vyhlídkách zákazu ruských dodávek suroviny a trhy tím pádem obchází strach z inflačního šoku ve světové ekonomice. Americký ministr zahraniční Blinken o víkendu prohlásil, že USA a jejich spojenci se po ruské invazi na Ukrajinu dívají na možnost koordinovaného embarga. Bidenova administrativa by ale také mohla postupovat sama.

"Bojkot by vytvořil obrovský tlak na dodávky ropy a plynu, které již pocítily dopad rostoucí poptávky," uvedli podle ČTK analytici CMC Markets. "Ceny pravděpodobně v krátkodobém horizontu porostou, přičemž pohyb směrem k 150 USD za barel není vyloučený... Takový krok vyvine další tlak na globální ekonomiky, posouvá inflaci výše a přiměje centrální banky debatovat o tom, jak rychle by se mělo přistoupit ke zvýšení sazeb," citovala analytika agentura Reuters.

Vláda ČR ve středu projedná, co by mohla udělat proti prudkému zdražování energií, paliv a dalších surovin. Ve hře jsou například stanovení nejvyšších možných cen, úpravy daně z přidané hodnoty (DPH) a spotřebních daní u klíčových produktů nebo nastavení nových slev na poplatníka, řekl včera ministr práce a sociálních věcí, vicepremiér Marián Jurečka (KDU-ČSL).

Na trzích s kovy či měkkými komoditami jako obilí jsou hnacím motorem i obavy z chaosu, protože z Ruska, které je komoditní velmocí, se po invazi na Ukrajinu stává globální vyvrženec. Ratingová agentura zhoršila hodnocení úvěrové spolehlivosti Ruska o další čtyři stupně. Ruský rating se tak dostal na úroveň Ca, což je druhá nejhorší známka v ratingové škále . Agentura předpokládá, že opatření ruské centrální banky k omezení pohybu kapitálu pravděpodobně naruší splácení zahraničního dluhu Ruska.

V zemi postupně ukončují činnosti další společnosti, včetně karetních firem a . Řada ruských bank nyní plánuje začít k vydávání platebních karet využívat čínský platební systém UnionPay namísto západních platebních systémů a , uvedla ruská centrální banka.

Druhá největší ruská banka VTB se chystá ukončit své aktivity v Evropě poté, co ji tvrdě zasáhly sankce zavedené západními zeměmi kvůli ruskému útoku na Ukrajinu. Informoval o tom list Financial Times s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Odchod z Evropy již oznámila největší ruská banka Sberbank, která působila také v České republice. VTB má aktivity v oblasti investičního bankovnictví v Londýně a aktivity v oblasti drobného bankovnictví v Německu, kde má zhruba 160.000 klientů. Podle zdrojů nyní dospěla banka k závěru, že v důsledku sankcí není schopna mimo Rusko působit.

Slovenská prezidentka Čaputová komentovala další možné sankce. Vážně se prý uvažuje o plném odpojení Ruska ze SWIFT, tedy i zbylých bank, a přesměrování společných nákupů komodit, hlavně plynu.

Víkend přinesl spíše další eskalaci konfliktu na Ukrajině. Ruské jednotky pokračují ve snaze o obsazování klíčových měst a hospodářské infrastruktury. Neúspěchem opakovaně dopadly snahy o vytvoření humanitárních koridorů pro odchod civilistů, především z Mariupolu.



Ruský prezident Putin v sobotu přirovnal západní sankce vůči Rusku k vyhlášení války a uvedl, že zapojení kterékoli země do bezletové zóny nad Ukrajinou by de facto vstupem do války bylo. Zavedení bezletové zóny nad Ukrajinou by mohlo rozpoutat světovou válku, řekl následně předseda Evropské rady Charles Michel. Mezi Putinova další tvrzení patří, že ruská zvláštní operace na Ukrajině jde nadále podle plánu a armáda dodrží cíle demilitarizace a denacifikace Ukrajiny. Za správné Putin považuje rozhodnutí neomezovat zásah na Donbas, ale na celou Ukrajinu.

Putina poprvé od zahájení invaze na Ukrajinu navštívil zahraniční lídr, izraelský premiér Naftali Bennett. Ten následně telefonicky hovořil s ukrajinským prezidentem Zelenskym a odcestoval za německým kancléřem. Bennett následně shrnuje, že Izrael se bude snažit dále napomáhat utlumení konfliktu, ale šance nevidí velké.

V neděli Putin řekl tureckému prezidentovi Erdoganovi, že Rusko zastaví svá vojska na Ukrajině jen v případě, že Ukrajinci přestanou bojovat a splní požadavky Moskvy. Ten zase podle vyjádření Ankary Putina vyzval k okamžitému vyhlášení klidu zbraní, otevření humanitárních koridorů a podepsání mírové dohody s Kyjevem.

Ze strany Putina nebo v ruských médiích se pak objevila ničím nepodložená tvrzení, že Ukrajina vyvíjí v areálu bývalé jaderné elektrárny Černobyl jaderné zbraně a že na ukrajinském území jsou s podporou Spojených států vyvíjeny biologické zbraně.