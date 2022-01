Co dělat a nedělat na padajících trzích

Můžete si dlouho myslet, že je trh příliš vysoko a spadne, můžete mít různé varovné signály, ale stejně většinou nezamknete zisky v ten pravý čas. Tak, abyste se neochudili o doznívající růst a zároveň uchránili před propadem. S tím je třeba prostě počítat. Korekce na akciových trzích samozřejmě zvedají investorům tlak, ale jsou běžnou součástí vývoje trhu. Nemění nic na faktu, že dlouhodobý směr akciových trhů je vzhůru. A vyhnout se takové korekci je spíše o štěstí. Přesto taková situace investorovi vnukne řadu otázek:

Prodat, abyste levněji koupili zpět? Můžete jen velmi zhruba odhadovat, jestli jsou trhy už na dně, a to v jakékoli fázi propadu. Když ano, prodejem uděláte velkou chybu. Nyní, vzhledem k velikosti lednového propadu, je takové riziko značné. Navíc, až dojde obratu vzhůru, dokážete včas koupit? Tržní otřesy mají tendenci dělat z dlouhodobých investorů krátkodobé spekulanty. Což o to, více trhy sledovat v takové situaci neuškodí, ale zbrklá změna strategie obvykle není dobrou cestou.

Co takhle přesun z akcií do jiných aktiv? Ani to nevypadá jako řešení. Na dluhopisech se dá (do splatnosti) dosáhnout už podstatně lepších výnosů než dříve, lépe je úročena i hotovost. I tak s nimi ale budete nahrazovat ztráty pomalu. A jestli s takovými aktivy počítáte dlouhodobě, budete mít problém už jen překonat inflaci. Jedna z mála výhod těchto aktiv je určitě méně adrenalinu pro investora. Smysl však nedávají po propadu akcií, spíše po jejich růstu, když se vám například zkrátil investiční horizont a chcete portfolio ochránit před velkou fluktuací. Naše pozice je taková, že stále dáváme přednost akciím.

Dají se ztráty rychle nahradit přechodem k rizikovějším nástrojům? Určité ratio v tom je. Pokud jsou trhy relativně nízko, dává smysl o něco více riskovat a profitovat tak z přepokládaného obratu. Loňský a předloňský rodokonce odvahu při investicích mnohdy bohatě odměňoval, obraty nahoru byly extrémně dynamické. Jenže situace se změnila a motor růstu trhů v podobě peněz z centrálních bank nejen brzdí, ale nabere zpětný chod. S rizikem se to obecně nesmí přehánět a je třeba znát své možnosti. Pokud běžně neobchodujete s pákovými produkty či deriváty, tak je vynechte i tentokrát. Na rozkolísaných trzích jsou velice rizikové a obvykle mají i další úskalí než jen pohyb ceny podkladového aktiva.

Dokoupíte za nižší ceny? Ano. Pokud máte peníze, které jste zamýšleli investovat, trh Vám dal příležitost k výhodnějšímu nákupu. Načasování zůstává stále problém, ale tentokrát by trh měl dát investorům více prostoru. Momentálně to vypadá, že si akcie budou hledat dno o něco déle a zřejmě kolem něj nějaký čas poskakovat. To dává příležitost rozdělit připravenou částku a postupně dokupovat. Výsledná nákupní cena se tím zprůměruje a oprostíte se od onoho chytání dna. Znovu jde o sázku na dlouhodobý růst akcií, ze kterého tímto můžeme vytěžit o něco víc.

Měnit nějak strukturu portfolia? To už je složitější a individuální. Přestože valuačně drahé a fundamenty bídně podložené akcie padaly nejvíc, tentokrát od nich nečekáme nejrychlejší návrat. Naopak by měly dál zaostávat. Na výsluní se aspoň po omezenou dobu dostávají tzv. hodnotové akcie a sektory jako banky, tradiční automobilky či energie, Evropa vypadá v lepší pozici než relativně dražší Amerika. Zatímco spousta nových a drahých technologických jmen strmě klesla, největší hráči v oboru by na tom měli být daleko lépe díky masivní ziskovosti. Úprava portfolia tímto směrem, třeba i zmíněným dokupováním, podle nás dává smysl.

Kdy se podaří ztráty smazat? Akciové korekce trvají různou dobu. Zvláště v posledních letech, kdy se trh mohl spolehnout, že má za zády centrální banky, se přehnaly velice rychle. Tak snadné to nyní nebude právě z důvodu toho, že bezmezná podpora končí. Historicky trvaly korekce v průměru řádově pár měsíců, tedy daleko kratší dobu, než akcie setrvávaly v růstovém trendu. A stejně jako dolů dokážou překvapit i nahoru, tedy vystartovat dřív, než bychom čekali. U nejsledovanějšího indexu S&P 500 nejsou ztráty dramatické a vidíme stále slušnou šanci, že se v celoroční bilanci přehoupne do plusu.