Výprodej technologií: 10 společností, které klesly o 75 procent z loňského maxima

Makroekonomické podmínky nejsou pro technologické akcie příznivé. Inflace je na 40letém maximu a americký Fed signalizuje sérii zvyšování úrokových sazeb. Investoři proto začali letošní rok úprkem z růstových akcií a Nasdaq si tak v lednu zapsal nejhorší měsíc od března 2020, tedy od prvních dnů pandemické paniky.



Výhled se za poslední tři týdny posunul od špatného na podstatně horší. Ruská invaze na Ukrajinu otřásla již tak křehkým akciovým trhem a volatilitu opepřila geopolitickými nepokoji. K tomu rostou ceny komodit kvůli obavám z dodávek. Pro investory jsou tak jediným útočištěm energie a utility. Všechno ostatní klesá a nejvíce rostoucí technologické akcie jsou pro všechny, kromě těch nejzarytějších býků, nestravitelné.



"Nálada na trhu je teď z dobrých důvodů opravdu špatná," vyjádřil se generální ředitel Snowflake Frank Slootman ve středečním pořadu "Mad Money" na CNBC. Akcie tohoto dodavatele cloudové analýzy dat se rovněž propadly, přestože tržby překonaly odhady a společnost vydala optimistický výhled.







Snowflake se obchoduje na méně než polovině 52týdenního maxima dosaženého v listopadu. Přesto ale jde o relativně malý propad ve srovnání s širokými poklesy v celém technologickém průmyslu. Četné akcie ztratily nejméně tři čtvrtiny své hodnoty od vrcholu na konci roku 2021 a některá známá jména klesla až o 90 % nebo více.



Byron Deeter, partner ve společnosti Bessemer Venture Partners, uvedl, že medián jeho koše je o 53 % níže a že poměr ceny k tržbám se v průměru snížil z 25 na méně než 12. "Tento sektor byl právě rozdrcen, a přesto zůstávají makrotrendy z velké části nedotčené," uvedl Deeter v pondělním pořadu "TechCheck" na CNBC. "Nadále tu jsou extrémně kvalitní jména, jen jsou skrz naskrz ve slevách."







CNBC přináší seznam technologických a technologicky orientovaných akciových titulů, které mají v současné době valuaci 1 miliardu dolarů nebo více a které ztratily nejméně 75 % své hodnoty ze svých 52týdenních maxim.



Wish



Mobilní aplikace pro levné obchodování Wish se už krátce po svém IPO v prosinci 2020 potýkala s problémy. Akcie byla naceněna na 24 USD, dostala se až na 32,85 USD, ale nyní se obchoduje za 1,99 USD, čímž je o více než 90 % pod svým intradenním 52týdenním maximem.

Problémy, kterým čelí Wish, jsou ale jiné než ty, kterým čelí ostatní technologické akcie. Tržby za čtvrté čtvrtletí klesly o 64 % a lidé tuto aplikaci opouštějí. Generální ředitel Vijay Talwar strávil část úterního hovoru k výsledkům tím, že se snažil uklidnit investory. "Tato čísla říkají, že potřebujeme nové myšlení, které nás dovede zpět k růstu, o kterém víme, že je možný," řekl Talwar. Akcionáři ale neočekávají, že by se věci v dohledné době zlepšily. Akcie minulý týden klesly o 16 %.





Robinhood



Aplikace pro obchodování s akciemi Robinhood získala oblibu mezi retailovými investory, kteří se zaměřují na meme akcie a kryptoměny. Od své upisovací ceny ale akcie Robinhood, které se začaly obchodovat v červenci, klesly o 70 % a ze svého maxima v srpnu o 87 %.

Počáteční růst na Robinhood by bylo těžké udržet i v těch nejlepších časech. 3. srpna investoři navýšili akcie o 24 % bez jakýchkoli významných zpráv. 4. srpna vzrostly o 50 % po zahájení obchodování s opcemi. Ale o den později akcie klesly téměř o 28 %, když společnost uvedla, že stávající akcionáři prodají až 97,9 milionů akcií. V lednu navíc nastínila neradostný výhled na první čtvrtletí a vykázala pokles měsíčních aktivních uživatelů.





Stitch Fix



V roce 2020 se hodnota Stitch Fix více než zdvojnásobila díky širšímu nárůstu na e-commerce akciích. Od ledna 2021 akcie klesají a nyní jsou o 85 % nižší než před rokem a o více než 90 % oproti rekordu před pár měsíci.



Akcie Stitch Fix se 8. prosince propadly o 24 % poté, co společnost varovala, že slabší než očekávaný růst nových zákazníků bude mít dopad na letošní výnosy. Velká část zpomalení se připisuje uvedení produktu nazvaného Freestyle, zaměřeného na personalizaci nakupování. Finanční ředitel Dan Jedda nazval tuto transformaci „víceletým úsilím“.



Kromě menšího počtu nových zákazníků výhled podle Jeddy „odráží pokračující makro dopad globálních problémů dodavatelského řetězce v tomto odvětví“.





Peloton



Výrobce rotopedů Peloton se stal v roce 2020 pandemickým miláčkem. Tomu už ale odzvonilo. V listopadu akcie klesly o 35 % během jediné seance poté, co výnosy z předplatného, počet digitálních předplatitelů i hrubá marže zaostaly za očekáváním. 20. ledna Peloton oznámil dočasné pozastavení výroby svých fitness produktů, což poslalo akcie dolů téměř o 24 %.



8. února generální ředitel Peloton John Foley řekl, že odstoupí, a že společnost sníží počet svých zaměstnanců o 20 %. Akcie klesly o 83 % ze svého 52týdenního maxima v červenci.





Affirm



Společnost Affirm si během pandemie vedla dobře, když se její služba „nakupte nyní, zaplaťte později“ rozšířila mezi online prodejci. Spolupráce s Amazonem navíc pomohla ten měsíc zvýšit cenu akcií o 71 %.



Od dosažení tržní kapitalizace ve výši asi 47 miliard USD akcie Affirm v listopadu klesly o 81 % a společnost je nyní oceněna na 9,5 miliardy USD. V únoru klesly akcie o dalších více než 20 % v několika po sobě jdoucích dnech, a to i poté, co její tržby a prognózy překonaly odhady.



Analytici z DA Davidson uvedli, že celoroční výhled byl zklamáním a implikoval slabost ve druhém pololetí. Přesto doporučují akcie koupit. „Růst objemu Affirmu zrychluje s rozšiřující se základnou spotřebitelů a čím dál větší maloobchodní stopou, zatímco většina rivalů v tomto segmentu zpomaluje,“ napsali analytici.





Opendoor



Opendoor je průkopníkem domácího trhu ibydlení, který k nákupu domů ve velkých objemech a následnému prodeji využívá kombinaci technologie a lidí. Když konkurenční Zillow na začátku listopadu oznámil, že opouští trh, vnímali to investoři jako pozitivní zprávu pro Opendoor a poslali akcie nahoru o 16 % za den.



Během čtyř měsíců od té doby však Opendoor klesl o více než 70 % a ze svého 52týdenního maxima téměř před rokem jeho akcie klesly o 78 %. Nejstrmější propad Opendoor přišel 25. února, kdy akcie ztratily 23 %. Stejně jako u mnoha jiných technologických společností, které nejsou v oblibě, i Opendoor překonal odhady i výhled, přesto jej investoři prodávali. Klíčovou metrikou za čtvrté čtvrtletí, která zklamala, byly výnosy z prodeje domů po odečtení nákladů. Toto číslo kleslo na 4 % z loňských 12,6 %.





Roku



18. února akcie společnosti Roku klesly o 22 %, což byl největší jednodenní poklesu od uvedení této streamovací společnosti na burzu v roce 2017. Výnosy společnosti Roku ve čtvrtém čtvrtletí a výhled na první čtvrtletí nesplnily očekávání a přiměly Pivotal Research Group k doporučení „sell“.



Prodeje TV v USA klesly a výrobci těchto zařízení čelily chybějícím dílům. Roku patří mezi ty, kteří si náklady spíše nechávají u sebe, než aby je přenášely na zákazníky. „V zásadě výnosy Roku rostou pomalejším tempem, než se očekávalo, ale nárůst výdajů je masivní, což může vést ke globálnímu ekonomickému zpomalení s rostoucí úrovní konkurence,“ napsal Jeffrey Wlodarczak z Pivotal.



Akcie klesly ze svého 52týdenního maxima v červenci o 77 %.





Wix



Izraelský nástroj na tvorbu webových stránek Wix má stále rostoucí podíl na trhu, ale již skromnějším tempem, uvedl Kunaal Malde, analytik Atlantic Equities, který snížil rating akcie na neutrální z nákupního doporučení.



Před deseti lety rostly tržby společnosti Wix o 95 % ročně. Ale ve čtvrtém čtvrtletí sešlápl brzdu. 16. února, poté, co společnost oznámila výsledky za čtvrté čtvrtletí, akcie klesly o 23 %, což je největší pokles od debutu na Nasdaq v roce 2013.



Výnosy ani výhled tržeb na první čtvrtletí nesplnily očekávání analytiků. „Efektivita prodeje a marketingu na základě hrubého zisku se snižuje,“ napsal Malde. Tím, jak snižuje náklady, „také riskuje ztrátu rostoucího podílu na komerčních webech s vyššími výnosy,“ dodal.



Akcie jsou 77 % pod svým 52týdenním maximem z dubna.





Redfin



Online realitní makléř Redfin vykázal v roce 2021 prudký růst uprostřed obav z pandemie. Tržby vzrostly o 117 %. 18. února ale akcie Redfin klesly o 20 % poté, co společnost zveřejnila svá čísla za čtvrté čtvrtletí. Akcie jsou tak 76 % pod svým 52týdenním maximem z března loňského roku.



Hrubá marže Redfinu byla nižší, než se očekávalo v důsledku vyšších transakčních bonusů a osobních nákladů, řekl Chris Nielsen, finanční šéf společnosti, na konferenčním hovoru s analytiky. Poměr výnosů na transakci se také mírně snížil. Zároveň firma zaznamenala posun ve své uživatelské základně, kdy se lidé stěhují do levnějších domů, uvedl Nielsen.





Toast



Společnost prodávající tepelné zářiče vyrostla díky poskytování softwaru a hardwaru restauracím a během pandemie se z ní stala těžká váha v tomto oboru. Zákazníkům pomohla přejít do světa bezkontaktních objednávek a plateb.



Toast vstoupil na burzu v září a až do začátku listopadu neustále rostl až na tržní kapitalizace asi 35 miliard dolarů. Od té doby klesl o 75 % na pouhých 8,8 miliardy dolarů.



Největší jednodenní pokles, 18% propad, přišel 16. února poté, co tržby překonaly odhady, ale ztráta společnosti byla větší, než očekávali analytici. Očekává se, že tržby letos vzrostou o 39 % a v roce 2023 o 33 %. Firmě „stále silně roste podíl v restauracích v USA“, napsali minulý měsíc analytici Mizuho Securities, kteří mají na akcii doporučení držet.

Zdroj: CNBC, Patria