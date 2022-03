Diamantový trh čeká těžká výzva. Sankce znemožňují platby, roste nedostatek a ceny

Diamantový průmysl, podobně řadě dalších komoditních trhů, čelí velkým obavám z nedostačujícího množství nových dodávek poté, co západní sankce vůči Rusku ohrozily schopnost brusičských společností splácet své pohledávky vůči těžařskému ruskému gigantu, polostátní skupině Alrosa.



Indie, která patří celosvětově k největším světovým zpracovatelům surových přírodních diamantů, již několik let výrazně pociťuje pokles produkce surových diamantů. Poté co byl uzavřen australský důl Argyle a mnohé další doly bojují s nízkou výtěžností, zasáhla indický diamantový sektor další tvrdá rána v souvislosti výoje na Ukrajině. Světové mocnosti včetně EU, Spojeného království a USA na začátku března oznámily vyloučení vybraných ruských bank ze SWIFTu, tedy komunikačního systému umožňujícího provádět finanční transakce mezi institucemi cizích zemí. Stalo se tak v reakci na invazi ruské armády na Ukrajinu.



„Největším problémem, kterému indické společnosti v současnosti čelí, je otázka plateb právě proto, že Rusku byl zamezen přístup do finanční sítě SWIFT,“ potvrzuje mluvčí indické rady pro podporu exportu drahokamů a šperků (GJEPC). Dodává, že už tak zpožděné platby ovlivní dodávky surových diamantů z Ruska o dva až tři týdny, což se bezpochyby dále projeví na produkci přírodních broušených diamantů, jejichž některé kategorie jsou již nyní prakticky nedostupné napříč všemi diamantovými burzami.





Diamantový trh čeká těžká výzva

Ruská Alrosa je co do objemu největším světovým producentem surových přírodních diamantů a zajišťuje podstatnou část dodávek do zpracovatelského sektoru v indickém Suratu. Kompletní diamantový průmysl tak po globálním poklesu těžební produkce a silně navýšené spotřebitelské poptávce čeká další těžká zkouška v podobě nové vzniklé geopolitické situace a reakcí na ní.



Rada dále uvedla, že vztahy mezi indickými společnostmi a skupinou Alrosa by podle stávajícího dění "neměly být ovlivněny", protože Indie k Ruskem vyvolanému konfliktu zaujala neutrální postoj. Výrazně ovšem doporučila nakládat s bankovními převody velmi opatrně, aby nedošlo k „zmrazení“ zaslaných financí do Ruska.



V minulém týdnu rovněž USA uvalila sankce na řadu ruských subjektů, včetně společnosti Alrosa a jejího generálního ředitele Sergeje S. Ivanova. Tato opatření zakazují americkým společnostem uzavírat obchody s Alrosou se splatností delší jak 14 dní, jinak jim v obchodu s těžařem zatím nebrání.



Určité kategorie jsou takřka nedostupné

O výrazném omezení nabídky mluví také největší skladový prodejce přírodních diamantů s mezinárodními certifikáty v Česku, pan Václav Vaněk, který provozuje e-shop VVDiamonds.cz. "Pro náš internetový obchod, stejně tak jako pro celý diamantový trh, je aktuální období vůbec tím nejvytíženějším za posledních 10 let. Sotva se začal trh vracet do normálu z celosvětové pandemie onemocnění COVID-19, vyvstala nová hrozba v podobě rozsáhlého válečného konfliktu a drastických sankcí," říká Vaněk. "Tyto faktory samozřejmě výrazně ovlivňují chování (nejenom) našich zákazníků, kteří hledají například efektivní způsob, jak ochránit své volné finanční prostředky před inflací, případně jak je co nejvíce koncentrovat do snadno transportovatelné podoby. Trh je tak namáhán doslova ze všech stran a centra diamantového obchodu nejsou schopná utišit stále zvyšující se poptávku," pokračuje Vaněk. Nejžádanější kategorie diamantů jsou podle něj pro obchodníky již téměř nedostupné a jejich současné zásoby se nezastavitelně tenčí.







"Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že se trh zcela změnil, kdy je nejvíce obtížné zboží nakoupit a dále neustále reagovat na prudký vývoj cen či výkyvy amerického dolaru, ve kterém se diamanty obchodují," dodává Vaněk.



Významný nárůst cen

Silné postavení diamantů jako formu alternativní investice pro nejistá období potvrzuje také růst jejich hodnoty. "Od počátku roku 2022 jsme byli svědky již 4 významných změn v mezinárodně uznávaném ceníku diamantů Rapaport Price List, který vychází každý pátek. Takový počet změn byl v minulosti zcela běžný pro jeden kalendářní rok a nyní k tomu postačily pouhé dva měsíce," říká k vývoji na trhu Vaněk.







Vzhledem k tomu, že mezinárodní ceník diamantů nikdy nereaguje okamžitě, můžeme tak s velkou pravděpodobností v letošním roce očekávat další významná navýšení hodnot přírodních diamantů, která budou způsobena aktuálně velmi složitým stavem na trhu se surovými diamanty, soudí Vaněk.

(Komerční sdělení)