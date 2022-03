Možný bankrot Ruska se přibližuje, nejméně selektivní nesplácení je očekáváno, píše Fitch a dál sráží rating

Americká ratingová agentura Fitch v úterý snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Ruska o dalších šest stupňů, protože v důsledku mezinárodních sankcí považuje neschopnost země splácet své závazky za bezprostřední hrozbu. Informovala o tom agentura Reuters. Fitch už minulý týden posunula rating Ruska do neinvestiční kategorie, stejně jako další americká agentura . Rusko poté, co na něj Západ uvalil sankce, omezuje používání amerických dolarů ve svých rezervách, napsala agentura Ria Novosti.



Ruské finanční trhy se ocitly v chaosu kvůli sankcím uvaleným na Moskvu za invazi na Ukrajinu, která je největším útokem na evropský stát od druhé světové války. Evropská unie, Británie a Spojené státy zavedly sankce mimo jiné na ruské banky včetně té centrální a v úterý oznámily snahu postupně přestat s dovozem ropy a plynu z Ruska. Ruský trh zároveň opouští řada velkých firem.



"Další vystupňování sankcí a návrhy, které by mohly omezit obchod s energiemi, zvyšují pravděpodobnost politické reakce Ruska, která by zahrnovala přinejmenším selektivní nesplácení závazků při státním dluhu," uvedla v úterním prohlášení agentura Fitch.



Ta minulý čtvrtek snížila rating Ruska na známku B, neboli vysoce spekulativní. V úterý se hodnocení posunulo dál do neinvestičních vod na známku C, píše Reuters. Tato známka je jen jeden stupeň nad neplněním závazků.



Fitch také tento týden oznámila, že přeruší obchodní aktivity v Rusku. Kromě západních sankcí za válku na Ukrajině společnost krok zdůvodnila i obavami z nových ruských zákonů proti šíření informací, které vláda označí za falešné. Už o víkendu informovala o rozhodnutí odejít z Ruska konkurenční agentura .



Agentura Ria Novosti dnes uvedla s odkazem na ředitele ekonomické spolupráce ruského ministerstva zahraničí, že Rusko poté, co na něj Západ uvalil sankce, omezuje používání amerických dolarů ve svých rezervách.



Podle agentury Bloomberg má Rusko nesplacené státní dluhopisy v hodnotě 49 miliard dolarů (1,1 bilionu Kč) v dolarech a eurech. Úroky za více než 100 milionů dolarů jsou splatné 16. března. Emise dluhopisů v hodnotě dvou miliard USD má skončit 4. dubna.



"Jako nejpravděpodobnější scénář vidíme default," napsala v pondělí klientům americká investiční banka . "Byl bych šokován - naprosto šokován - kdyby se obtěžovali dorovnat své splátky později tento měsíc," řekl bývalý manažer hedgeového fondu Jay Newman v nedávném rozhovoru s Bloombergem.



Naposledy Rusko přestalo být schopno splácet dluhy 17. srpna 1998. Tehdy bylo hluboce zadlužené a mělo jen nízké devizové rezervy.



Tentokrát má sice státní pokladnu díky vysokým cenám ropy a plynu plnou, problém ale představují sankce. Velká část devizových rezerv centrální banky je zmrazená. I pokud by se Rusko pokusilo platit, není jisté, že by věřitelům v zahraničí prostředky přišly, uvedla agentura DPA.