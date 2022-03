V hotovosti držet maximálně 15 % portfolia a akcie vybírat pečlivě, radí investor Mark Mobius

Známý investor Mark Mobius, který se zaměřuje zejména na rozvíjející se trhy, hovořil na Bloombergu o tom, že akciové trhy v Evropě nyní „nejsou v dobré kondici, což se projevuje poklesem německého či francouzského trhu“. Naštěstí to ale neplatí o jiných světových trzích a příkladem může být Brazílie či Jižní Afrika. Jak investor vidí další vývoj na akciích a co on sám preferuje?



I v současné době se potvrzuje, že bezpečným útočištěm jsou v turbulentnějších časech Spojené státy a jejich finanční trhy. Nyní se to mimo jiné projevuje na zájmu o dolar a poklesu eura. Evropa si podle investora může projít ekonomicky náročnějším obdobím, to ale neplatí pro americkou ekonomiku. Americké trhy přitom již reflektují očekávané zvyšování sazeb, které by tak pro ně nemělo představovat brzdu.



Mobius k monetární politice amerického Fedu dodal, že ten bude s ohledem na současnou situaci ve světě pravděpodobně postupovat opatrněji a jeho další postup bude „méně agresivní“. „Sazby určitě porostou, ale ne tak agresivně, jak se domnívali,“ míní investor. Což může způsobit radost dluhopisovým investorům.







Minulý rok čínská vláda výrazně změnila svůj přístup a regulaci technologických firem a některých dalších odvětví. Tento obrat byl považován za jednu z příčin poklesu tamního akciového trhu, ale Mobius se domnívá, že celkově šlo o dobrý krok, protože „srovnal pravidla na hřišti“. Na akcie mohl dolehnout negativně kvůli tomu, jaký dopad měl na několik velkých firem. Nicméně skutečným problémem pro čínské akcie je něco jiného – dluhy. Nejde přitom jen o realitní sektor, ale i o řadu dalších.



Mobius uvedl, že jeho investice v Číně jsou poměrně omezené, více se zaměřuje na Indii. V Číně pak nekupuje celý index, ale vybírá jednotlivé akcie. Nezajímají jej přitom velké společnosti, ale menší. Na tomto segmentu trhu přitom podle něj stále existují příležitosti, v současném prostředí ale musí být investoři velmi opatrní. Mobius k tomu řekl, že „v téhle fázi bychom nekupovali“. Nicméně ke konci rozhovoru dodal: Říká se, že hotovost je králem, ale já bych v ní nedržel více než 15 % portfolia. Hodně akcií šlo dolů bez zjevného důvodu, je čas vybírat akcie. Na nich chcete nyní být, ne na dluhopisech.



Zdroj: Bloomberg Markets, YouTube