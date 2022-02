Pavol Mokoš: Jak na strategii a správné načasování vstupu do pozice? Je tu jeden užitečný pomocník

Technická analýza je mnohými investory a analytiky považována za pseudovědu a často bývá posměšně označována jako „malování“ nebo dokonce „šarlatánství“. Nejčastěji se k tomuto tvrdému odmítavému jádru hlásí ekonomové a fundamentální analytici, jejichž předpovědi ovšem často v průměru nedosahují ani 50% úspěšnosti. Nechápejte mě špatně, fundamentální analýza a ekonomické předpovědi mají svou nenahraditelnou roli, ale spoléhat se pouze na fundament opomíjí jeden klíčový fakt – trhy mohou setrvat mimo svůj fundament i po dlouhé roky. Jak říká jedno moudré rčení z trhu: „Tržní ceny mohou setrvat na iracionálních úrovních déle, než může vydržet vaše solventnost“.



Technická analýza bere v potaz chování všech účastníků na trhu, jejichž počínání je zaznamenáno v cenovém grafu. Pokud o akcii z nějakého z důvodu roste zájem, okamžitě se to promítne i v ceně. Vzpomeňte, kolikrát jste již zažili, že se cena akcie hýbala, a vy jste vůbec nevěděli proč. Ve chvíli, kdy se objevily zprávy stojící za tímto růstem, byla již cena příliš vysoko – investor si tak nechal utéct příležitost jen proto, že neznal důvod nebo špatně vyhodnotil zprávy kolem dané akcie. S technickou analýzou by se vám toto stávat nemělo.

Znamená to snad, že technická analýza je nějaký ultimátní a zaručený nástroj na vydělávání peněz? V žádném případě. Technická analýza má pouze za cíl dát investorovi do ruky nástroj, který mu dá určitou drobnou výhodu (edge) neboli dlouhodobě zvýší pravděpodobnost úspěchu při investování. Takovou výhodou může být pouze zvýšení úspěšnosti o jednotky procent; z 50 třeba na 55 %, kde i tak malý rozdíl může v dlouhém období hrát rozhodující roli v tom, zda je investor v zisku nebo ve ztrátě.



Klíčovým přínosem technické analýzy je dle mého názoru pomoc při správném načasování vstupu do pozice. Existují různé situace, kdy je již při jednoduchém pohledu na graf patrné, že pravděpodobnost správného načasování je pod 50 %. Pokud třeba máte dlouhodobě klesající cenu, obchodující se pod 50,100 i 200denním klouzavým průměrem, je pravděpodobnost, že se cena akcie během krátké doby otočí a poletí nahoru, relativně nízká. Technická analýza tedy rozhodně není zázračným lékem na všechny problémy, ale může dát investorovi jistou malou výhodu oproti ostatním účastníkům, kteří nějaké správné načasování obchodu vůbec neřeší.



Možná nejdůležitějším přínosem technické analýzy ovšem je to, že vám umožní nastavit strategii. Pokud investor nemá žádnou pevnou strategii, tak v dlouhém období nemůže být na trhu úspěšný. Každý samozřejmě může mít dobré období, může chytnout pár dobrých tipů, ale pokud chce být při obchodování na akciovém trhu dlouhodobě úspěšný, musí mít pevně stanovenou strategii a tu disciplinovaně dodržovat. Technická analýza nabízí nespočet strategií a investor by si měl vybrat tu, která nejlépe vyhovuje jeho charakterovým vlastnostem. Je vám bližší aktivní denní trading nebo spíše dlouhodobější, fundamentem podložené investování? V závislosti na vašem časovém horizontu je třeba důležité, jaký typ grafu pro sledování zvolíte. Zda to bude minutový, hodinový, denní, týdenní a podobně.

Oprávněný argument proti technické analýze přichází v případě dlouhodobých investorů a hodnotových investorů. Ne nadarmo se Buffett technickým analytikům pouze vysmívá. V dlouhém období skutečně ceny směřují ke svému fundamentu, a pokud jste vynikajícím fundamentálním analytikem a máte dlouhodobý horizont, tak technická analýza vám skutečně moc přinést nemůže. Mnoho úspěšných traderů, ať už je to William O´Neil nebo Mark Minervini, si nedokážou představit svou investiční strategii bez fundamentální analýzy, která jim určí okruh zajímavých akcií. Ovšem technická analýza jim rozhodujícím způsobem pomáhá přinejmenším ve dvou klíčových aspektech - ve správném načasování nákupu a prodeje a v odhadu celkového trendu trhu.

Autorem textu je Pavol Mokoš, hlavní makléř Patrie Finance.

