EU zvažuje zakázat do Ruska vyvážet luxusní auta v hodnotě nad 50 tisíc eur

Evropská unie projednává v rámci svého nejnovějšího balíčku sankcí proti Rusku zákaz vývozu luxusních vozidel v hodnotě vyšší než 50.000 eur (1,25 milionu Kč). S odvoláním na dva diplomaty o tom informovala agentura Bloomberg. Návrh, který má spíše symbolickou váhu než ekonomický dopad, by mohl být schválen už dnes.



Týká se modelů několika evropských značek, včetně Audi, , Mercedesu, Ferrari a . Opatření EU by zahrnovalo také lodě, letadla a dále lanovky a motocykly v hodnotě vyšší než 5000 eur. Tento krok je součástí čtvrtého kola sankcí, které EU zavádí kvůli ruské invazi na Ukrajinu.



Mnoho evropských výrobců automobilů již vývoz aut do Ruska pozastavilo. Na počátku měsíce to oznámily automobilky Mercedes, a koncern , pod nějž spadá mimo jiné značka .



Rusko zastupuje dvě procenta z celosvětových prodejů hlavních evropských značek luxusních vozidel, uvedla společnost Bloomberg Intelligence. Silná globální poptávka by podle ní mohla kompenzovat nižší vývoz do Ruska.



"Vzhledem k tomu, že všechny prémiové značky mají vysoký počet nevyřízených objednávek, bych očekával, že případný ztracený vývoz do Ruska bude přesměrován na jiné trhy," uvedl analytik Bloomberg Intelligence Michael Dean.