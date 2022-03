Panické výprodeje zachvátily čínské technologie. Zvyšuje se riziko amerických sankcí

Čínské akcie kotované v Hongkongu prožily nejhorší den od globální finanční krize. Obavy z blízkého vztahu mezi Pekingem a Ruskem a rostoucí regulatorní rizika vyvolaly panický výprodej. Index Hang Seng China Enterprises dnes uzavřel s propadem o 7,2 %, což je největší pokles od listopadu 2008. Index Hang Sang Tech se propadl o 11 % a jde o nejhorší pokles od července 2020. Index CSI 300 uzavřel o 3,1 % níže.



Široký výprodej přišel po zprávě citující představitele USA, že Rusko požádalo Čínu o vojenskou pomoc ve své válce na Ukrajině. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čao Li-ťien tyto zprávy označil za „dezinformační“ a „zlomyslné“. Ale přestože čínské úřady tuto zprávu popřely, obchodníci se stále obávají, že by to mohlo vyvolat globální odpor proti čínským firmám, a dokonce i sankce. Golden Dragon Index, který sleduje ADR (American Depository Receipt) čínských firem, minulý týden dva dny za sebou klesal o 10 %, to je poprvé za svou 22letou historii.

Jakékoli rozhodnutí USA uvalit nové sankce na Čínu nebo čínské firmy, které podnikají s Ruskem, je pro akciové investory největším problémem i podle zkušeného investora Marka Mobiuse. „Vzpomeňme si, kolik peněz již ztratili investoři, kteří měli značné množství akcií v Rusku, a pak ti, kteří přišli o peníze na čínských akciích po zásahu čínské vlády,“ uvedl Mobius.



Kromě toho Tencent Holdings údajně čelí možné rekordní pokutě za porušení pravidel proti praní špinavých peněz a klesl téměř o 10 %. Dále je tu riziko stažení čínských firem z USA, když Komise pro cenné papíry a burzu (SEC) vyslovila některá jména v rámci zásahu proti zahraničním firmám, které odmítají zpřístupnit své účetnictví americkým regulátorům.



Navíc na čínské akcie dopadají uzavírky způsobené Covidem, a to i v technologickém centru Šen-čen a severní provincii Ťilin, což zhoršuje výhled zisků firem. A to v době, kdy je investiční prostředí celkově nervózní a kdy několik velkých fondů hlásí značné ztráty související s Ruskem. Například finanční prostředky společnosti s expozicí na Rusko se od začátku války propadly o 17 miliard dolarů. A také kontinentální jüan klesl na nejslabší za měsíc, jak se sentiment vůči čínským aktivům zhoršil.



"V blízké budoucnosti nevidíme žádný významný katalyzátor," který by čínským akciím pomohl, ačkoli výsledky mohou způsobit určitou volatilitu akcií, řekl Marvin Chen, stratég společnosti Bloomberg Intelligence. „Pro značné přehodnocení čínských technologií možná budeme muset zažít posun v regulatorním tónu, což z nedávno skončeného zasedání NPC nevyplývá.“

Historický pokles technologických akcií znepokojuje čínské býky, jejichž počet letos vzrostl. Ti sázejí na oživení díky uvolnění politiky Čínské lidové banky. Stratégové svůj optimismus ohledně čínských akcií ale už mírně zmírnili a snížili své odhady na MSCI China Index.



„Zůstáváme v Číně nadvážení kvůli dobře ukotveným růstovým očekáváním/cílům, politice uvolňování, poklesu ocenění/sentimentu a nízkým pozicím investorů,“ ale snižují 12měsíční cíl ze 14,5násobku na 12násobek v důsledku změn v globálním makroprostředí a vyšším geopolitickým rizikům, napsali dnes stratégové, včetně Kingera Laua. Index MSCI China má oproti maximu z února 2021 méně než poloviční valuaci. Obchoduje se za zhruba 9násobek svých 12měsíčních odhadů budoucích zisků oproti pětiletému průměru 12,6x .



"Je pravda, že valuace jsou levné, ale pokud zoufale uzavíráte své pozice, nezáleží na valuaci," řekl Yasutada Suzuki, vedoucí investic na rozvíjejících se trzích v Sumitomo Mitsui Bank. Kontinentální obchodníci nicméně v nákupu hongkongských akcií i tak pokračovali, i když to k podpoře cen akcií nestačilo. Od 22. února dochází k čistým nákupům hongkongských akcií prostřednictvím burzy cenných papírů v každé seanci.

Zdroj: Bloomberg