Amazon rozdělením akcií ukazuje přátelský postoj k akcionářům. Uber není pravé sdílení jízd

Analytik banky Brian Fitzgerald míní, že split akcií společnosti je důležitým krokem, protože „zvýší jejich dostupnost pro investory“. K tomu umožní zahrnutí akcie do indexu Dow, což znamená, že ji budou muset vlastnit fondy zaměřené na tento index. To dohromady „vytvoří poptávku po tomto titulu“. Co analytik míní o odkupech a budoucnosti Amazonu a některých dalších technologických akcií?



Fitzgerald na Yahoo Finance uvedl, že objem plánovaných odkupů u Amazonu ukazuje, že se firma bude ještě více zaměřovat na svou ziskovost. Prošla si celým cyklem, na jehož počátku více investovala a zaměřovala se na témata, jako je ještě rychlejší doručení zboží. Nyní se ale bude zaměřovat více na zisky a vracení peněz akcionářům.







Na dotaz týkající se vlivu vyšších cen paliv na hospodaření společností typu Lyft a Uber analytik odpověděl, že pokud nebudou jejich řidiči spokojeni, platformu opustí. Jinak řečeno, pokud poplatky u dané platformy nebudou dostatečně reflektovat vyšší náklady na paliva, sníží se nabídka jejích služeb. V současné době ale podle analytika poptávka neklesá, možná naopak.



Díky poptávce by tak mohly jít ceny jízd nahoru. Fitzgerald k tomu doplnil, že pokud někdo v současné době nechce tolik využívat vlastní vůz, otáčí se ke službě sdílených jízd. Nemusí to ale být služba, kterou nabízí společnosti typu Uber, kde je pouze řidič a zákazník. Může jít o skutečné sdílení jízd, kdy spolu jede více lidí. Takový systém nebyl během pandemie moc využíván, ale podle analytika se jeho obliba nyní opět zvyšuje. Takže je více způsobů, jak se trh může uvést do rovnováhy.



O rozdělení akcií Amazonu hovořil na Yahoo Finance i Jared Woodard z . Podle něj přichází v pravý čas a signalizuje „přátelský postoj vůči akcionářům“. Obchodované společnosti obecně chápou, že trhy jsou volatilní, není na nich již tolik likvidity a nemíří sem tolik investorů. reaguje rozdělením akcií a zvýšením objemu odkupů. Woodard k tomu doplnil, že historicky si akcie po rozdělení vedou lépe než celý trh.







Analytik také zmínil, že obchodované společnosti „sedí na rekordní hromadě hotovosti“. Jejich management tak má velký prostor pro dividendy, odkupy nebo může hotovost použít na snížení dluhů. Pro společnosti typu , Google či je pak důležité, aby dávaly najevo svůj zájem o akcionáře. Na celém americkém trhu je ale podle experta nyní asi dvacet společností s cenou akcie, která snižuje dostupnost pro běžné investory. I tyto společnosti by měly uvažovat o rozdělení akcií.



Zdroj: Yahoo Finance