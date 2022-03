Český premiér Fiala v Kyjevě: My víme, že bojujete i za naše životy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se dnes v Kyjevě setkal s premiéry Česka, Polska a Slovinska. Jejich návštěvu Zelenskyj v příspěvku na sociálních sítích označil za silný projev podpory pro Ruskem napadenou Ukrajinu. Petr Fiala, Mateusz Morawiecki a Janez Janša dorazili do Kyjeva vlakem. Jejich ukrajinský protějšek Denys Šmyhal ještě před večerním setkáním s hlavou státu ocenil odvahu státníků.



Evropa vám stojí po boku, ujistil Fiala v Kyjevě

Evropa stojí Ukrajině po boku, ujistil dnes večer v Kyjevě po jednání se Zelenským Fiala. "Víme, že bojujete i za naše životy a naši svobodu. Nejste sami, naše země vám stojí po boku. Evropa vám stojí po boku," prohlásil večer před novináři Fiala po setkání se Zelenským. Morawiecki zdůraznil, že Ukrajina musí mít k dispozici zbraně, aby se mohla účinně bránit, slovinský premiér prohlásil, že východoevropská země patří do Evropy. "Budeme samozřejmě podporovat vaše členství" v EU, uvedl Janša.



"Vaše návštěva Kyjeva v této pro Ukrajinu těžké době je silným důkazem podpory. Velmi si toho vážíme," uvedl prezident Zelenskyj na sociální síti Telegram, kde zveřejnil také záběry ze setkání. Toho se kromě trojice šéfů vlád zúčastnil rovněž polský vicepremiér a de facto nejvlivnější polský politik Jaroslaw Kaczyński.



Zástupci středoevropských zemí se do Kyjeva vydali proto, aby vyjádřili podporu Ukrajině čelící ruské invazi. Jde o první návštěvu takto vysoce postavených zahraničních činitelů na Ukrajině od začátku ruské invaze 24. února.



Přes setkáním Zelenským politici jednali také s premiérem Šmyhalem, který na twitteru napsal, že hovořili o podpoře Ukrajiny a posílení sankcí kvůli ruské agresi. "Odvaha opravdových přátel," ocenil výpravu trojice ministerských předsedů do ostřelovaného Kyjeva šéf ukrajinské vlády.



Fiala už dříve během dneška uvedl, že cesta do Kyjeva je zorganizována po konzultacích s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Podle něj je o ní informováno mezinárodní společenství včetně OSN.

Jsem skutečně potěšen, že můžu být v Kyjevě společně s ostatními lídry, abychom vyjádřili podporu Ukrajině a jejímu lidu.



Obdivujeme Váš odvážný boj. Bojujete za svoje životy, zemi a svobodu.



My víme, že bojujete i za naše životy. Nejste sami, naše země stojí po Vašem boku. — Petr Fiala (@P_Fiala) March 15, 2022

Politologové považují cestu Fialy a dalších premiérů do Kyjeva za důležité gesto

Politologové oslovení ČTK považují cestu předsedy vlády Petra Fialy (ODS) a dalších premiérů do Kyjeva za důležité gesto. Ukazuje se, že státy východní Evropy jsou schopny definovat směřování EU, tentokrát konkrétně v otázce bezpečnosti, míní analytik Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Petr Boháček. Pavel Havlíček z téže asociace ČTK sdělil, že kromě symbolické podpory může mít návštěva v době války i praktický rozměr výměny informací a poměrů na místě včetně toho, jakou další podporu, pomoc a vybavení může Západ Ukrajině dodat.



Východní Evropa v EU podle Boháčka hraje dlouhodobě méněcennou roli a není schopna se prosadit. Platí to i v otázce společné zahraniční a bezpečnostní politiky, proto se upíná mnohem více ke Spojeným státům a Severoatlantické alianci (NATO).



"Důvodem je, že hlavní hlas v otázce zahraniční a obranné politiky EU má spíše Paříž a Berlín, které byly vůči Rusku shovívavé a až moc vstřícné, ale také vlastní neschopnost své zájmy efektivně prosadit. Nyní se ale ukazuje, že nové členské státy východní Evropy jsou schopny definovat směřování EU, tentokrát konkrétně v otázce bezpečnosti," uvedl Boháček.



Také politolog Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy má cestu za velmi důležité gesto. "I kdyby mělo znamenat 'pouze' morální vzpruhu. Východní křídlo EU (i NATO) by každopádně mělo tlačit západněji situované státy k větší podpoře Ukrajiny, včetně vojenské. Putinovo vítězství na Ukrajině by totiž mělo nedozírné následky," poznamenal.



To, že Evropskou radu reprezentují politici z tohoto regionu, považuje Havlíček za více než symbolické. Polsko i ČR jsou podle něj mezi nejaktivnějšími podporovateli Ukrajiny. "Spolu se Slovinskem jsou také mezi osmičkou zemí, které oficiálně podpořily udělení kandidátského statusu Ukrajině, což je velmi silné symbolické gesto," uvedl. Návštěva podle něj ukazuje silné vůdčí postavení zemí ze střední Evropy. "O to více, že Česko bude Evropské unii v příštím půlroce předsedat," sdělil.



Návštěva může podle Havlíčka přispět k symbolické podpoře Ukrajiny a Kyjeva v jejich obraně proti ruským okupantům i k psychologickému ujištění, že Evropa za nimi stojí. "V těchto vypjatých momentech je velmi důležité, že evropští státníci do Kyjeva odjeli, o čemž byly zpraveny jak mezinárodní organizace, tak s velkou pravděpodobností Rusové, aby se předešlo bezpečnostnímu riziku," uvedl. Hovořil i o praktickém rozměru cesty vzhledem k výměně informací o možnostech další pomoci.



Podle Boháčka se otevírá cesta k větší jednotě a schopnosti EU řešit obranu a bezpečnost. Konkrétně jde o prosazení důrazu na obranu východního křídla Evropy, a ne jen jižního. "Tedy nestabilní oblasti severní Afriky a Blízkého východu, které jsou zásadní například pro Francii, jako hlavní hlas v obranné integraci EU," sdělil. EU se bude muset zaobírat nejen malými intervencemi a konflikty v sousedství, ale i konvenční válkou, což byl úkol přenechávaný dlouhodobě NATO, dodal.



Domnívá se také, že situace může přispět ke změně závislosti na Spojených státech v otázce bezpečnosti. Washington má podle Boháčka poměrně rezervovaný přístup k válce na Ukrajině a Evropa si uvědomuje, že tento konflikt je zejména její problém, specificky pak problém východní Evropy. "Pokud budou východoevropské státy společně schopné toto téma vést v EU, otevírají se dveře pro vznik obranyschopné a autonomní Evropy," doplnil analytik.

(Zdroj: čtk, foto: Twitter @MorawieckiM)