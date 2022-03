Státy EU se shodly na zavedení uhlíkového cla

Státy Evropské unie se shodly na podmínkách zavedení takzvaného uhlíkového cla, kterým chce sedmadvacítka zpoplatnit dovoz některých produktů, jejichž výroba zatěžuje životní prostředí. Poplatek se má vztahovat na dovoz železa, oceli, hliníku, elektřiny, hnojiv a cementárenských produktů. Schválili to dnes unijní ministři financí. Členské země musejí nyní dohodnout podrobnosti systému s europoslanci.



Evropská komise (EK) navrhla uhlíkový poplatek v rámci loňského a dosud největšího klimatického balíčku, jehož cílem je nasměrovat evropský blok ke splnění přísnějších emisních cílů k roku 2030. Mechanismus označovaný anglickou zkratkou CBAM má vyrovnat znevýhodnění evropských producentů, kteří budou muset plnit přísnější ekologické podmínky než výrobci v zemích mimo EU.



"Musíme zachovat konkurenceschopnost ekonomiky EU, ale zároveň se více snažit o ochranu klimatu," řekl po jednání novinářům německý ministr financí Christian Lindner. Jeho země patří k zastáncům přísnější klimatické politiky.



Členské země neměly na zavedení dovozního poplatku jednoznačný názor, nakonec se však shodly na kompromisní variantě. Podle komise by část příjmů z uhlíkového cla měla být jedním ze zdrojů, s jejichž pomocí bude EU splácet svou historicky první společnou půjčku na mimořádný fond obnovy. Komise by z cla chtěla pro tento účel získat zhruba miliardu eur (25,5 miliardy Kč) ročně.