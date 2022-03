Novým generálním ředitelem ČSOB se stane Aleš Blažek

S účinností od 5. května 2022 odchází John Hollows, generální ředitel ČSOB, po téměř 26 letech kariéry u do důchodu. Nástupcem Johna Hollowse ve funkci generálního ředitele ČSOB a člena výkonného výboru jmenuje představenstvo Aleše Blažka. Jmenování Aleše Blažka generálním ředitelem skupiny ČSOB schválila Česká národní banka. Jeho schválení jako člena výkonného výboru Group (KBC Bank a Insurance) podléhá ještě schválení Belgické národní banky a Evropské centrální banky.

Koenraad Debackere, předseda představenstva skupiny , komentoval dnešní oznámení takto: „Jménem představenstva bych rád upřímně poděkoval Johnu Hollowsovi za jeho vysoké nasazení a významný přínos pro naši skupinu v jeho různých rolích, v posledních letech zejména v České republice. Jsme Johnovi opravdu vděčni za jeho úsilí při implementaci pilířů strategie v ČSOB. I díky němu jsme dosáhli značného pokroku a výsledků ve všech oblastech, zejména v digitální transformaci a inovacích.

S potěšením vítám jeho nástupce Aleše. Jsem přesvědčen, že jeho hluboké znalosti a rozsáhlé mezinárodní zkušenosti ve finančním sektoru a ve funkci generálního ředitele Bank Ireland v klíčovém okamžiku jejího vývoje mu pomohou vést ČSOB v náročném čase bezprecedentních změn, kterými právě procházíme.“



Johan Thijs, generální ředitel skupiny , výslovně poděkoval Johnu Hollowsovi: „Společně se svými kolegy z výkonného výboru bych rád vyjádřil své nejhlubší poděkování Johnovi za jeho dlouholetou kariéru a vynikající výkony. Jsem přesvědčen, že ČSOB a mnozí další těžili z Johnových širokých mezinárodních zkušeností, bohaté praxe, strategického vhledu i výjimečných manažerských kvalit. S Johnem jsem několik let úzce spolupracoval ve výkonném výboru a vážím si ho jako přítele. Moji kolegové i já jsme mu nesmírně vděčni za roky obětavé práce pro zákazníky i zaměstnance v různých rolích a za jeho podporu, bezpodmínečné nasazení a významný přínos k rozvoji naší skupiny. Přejeme Johnovi do budoucna jen to nejlepší.“



Johan Thijs poblahopřál také Aleši Blažkovi k jeho jmenování generálním ředitelem ČSOB a přivítal ho ve výkonném výboru Group: „Těší mě, že Aleš souhlasil s převzetím funkce generálního ředitele ČSOB. Zákaznická zkušenost, inovace a digitální transformace jsou pro nás hlavními prioritami. Alešovy zkušenosti z Bank Ireland i zkušenosti z pozice ředitele pro data a strategii v ČSOB budou proto v jeho nové roli generálního ředitele ČSOB neocenitelné. Věřím, že posune digitální transformaci banky na další stupeň. Aleš prokázal, že má správnou kombinaci zkušeností, manažerských schopností a hlubokého porozumění našemu podnikání, aby vedl ČSOB k dalšímu růstu a prosperitě.“







Aleš Blažek (nar. 1972)

Po absolvování magisterského studia práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1997 začal Aleš svou profesní kariéru jako advokát v pražské kanceláři White & Case. Od roku 2000 do roku 2007 působil v v Praze a Londýně na řadě právních manažerských pozic v korporátním a investičním bankovnictví. V roce 2007 nastoupil do Capital a působil jako hlavní právník pro Capital International se zodpovědností za právní služby Capital v Evropě, na Středním východě a v Asii a byl členem výkonného managementu. Do ČSOB nastoupil v roce 2014 jako vedoucí právního oddělení zodpovědný za právní a regulatorní služby a corporate governance. V dubnu 2019 se stal ředitelem pro data a strategii. V této funkci se úzce podílel na přípravě a revizi strategie Skupiny ČSOB. Byl také zodpovědný za správu datové infrastruktury Skupiny ČSOB. V roce 2021 byl jmenován generálním ředitelem Bank Ireland. Je ženatý a má pět dětí.







John Hollows (nar. 1956)



Získal titul v oboru práva a ekonomie na Cambridge University. V letech 1978 až 1991 pracoval v ústředí Bank v Londýně a následně v letech 1991 až 1995 jako Country Manager pro Bank na Tchaj-wanu. Do nastoupil v roce 1996 jako Country Manager operací v Šanghaji a v roce 1999 se stal generálním ředitelem pro asijsko-pacifický region, kde byl zodpovědný za deset poboček v šesti zemích. V roce 2003 byl jmenován generálním ředitelem K&H Bank (Maďarsko). V roce 2006 se stal vrchním ředitelem bankovní divize pro střední a východní Evropu. V roce 2009 byl jmenován členem výkonného výboru Skupiny a generálním ředitelem obchodní jednotky pro střední a východní Evropu a Rusko. V roce 2010 převzal roli Chief Risk Officer skupiny . Od roku 2014 je generálním ředitelem ČSOB. John je ženatý a má 4 děti.





Zdroj: ČSOB