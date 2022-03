Rozbřesk: Zvládne Fed hladké přistání? Koruna se zastavila v okolí 24,70 EUR/CZK

Fed v tomto týdnu odstartoval cyklus zvyšování úrokových sazeb a finanční trhy začínají čím dál intenzivněji řešit otázku, zda bude americká centrální banka schopna dosáhnout tzv. hladkého přistání (soft landing). Tím se myslí scénář, kdy růst sazeb zchladí ekonomiku jen do té míry, že dojde ke zpomalení ekonomického růstu, nikoli však recesi. A přestože historie napovídá, že dosáhnout hladkého přistání je velmi obtížné, šéf Fedu Powell zůstává i nadále přesvědčen, že americká ekonomika v nejbližších letech do recese nezamíří.



Zcela jiný názor na věc má vlivný americký ekonom Larry Summers, který vidí velmi vysokou pravděpodobnost recese ve Spojených státech v příštích 12-24 měsících (viz https://bit.ly/3u79pdd). Summers argumentuje, že při současné vysoké inflaci (téměř 8 %) a nízké míře nezaměstnanosti (pod 4 %) je Fed výrazně za křivkou a bude tedy muset utahovat měnové šrouby relativně agresivně, aby zkrotil silné inflační tlaky. A to jsou při pohledu do historie podmínky, za kterých je pro Fed dosažení hladkého přistání velmi raritní – za posledních 70 let se tak stalo jen jednou v letech 1994-1995.



Podobný signál pak můžeme zřejmě zanedlouho čekat také od (sklonu) výnosové křivky, která je historicky jedním z nejlepších tržních předstihových indikátorů recese. Všechny americké recese za posledních sedm dekád totiž následovaly – průměrně v horizontu 12-18 měsíců – právě inverzi výnosové křivky. A k té americká křivka v posledních týdnech směřuje postupným zplošťováním, když rozpětí mezi desetiletou a dvouletou sazbou aktuálně činí pouhých 30 bps.



Shrnuto, podtrženo, před Fedem stojí v příštích měsících extrémně náročný úkol, který ještě zkomplikuje stagflační šok v podobě ruské agrese na Ukrajině (byť ne tak silný jako v Evropě). Bude americká centrální banka schopna dosáhnout hladkého přistání? Vyloučit to nelze, ale historická zkušenost dává tušit spíše opak…





*** TRHY ***



Koruna

Česká měna se zastavila v okolí 24,70 EUR/CZK a nechtělo se jí příliš dál. To vše nehledě na pokračující zisky akcií a globální ztráty dolaru - tedy kombinaci, která normálně hraje středoevropským měnám do karet. Domácí kalendář událostí je v nejbližších dnech relativně prázdný a pro korunu bude i nadále klíčový další vývoj invaze na Ukrajinu. Za stávající nejisté situace by mělo být další rozšiřování zisků složité.



Eurodolar

Eurodolar se včera dostal nad hranici 1,10 EUR/USD, kde se obchoduje také dnes ráno. Makro kalendář na eurodolarovém trhu je dnes relativně prázdný a tak v centru pozornosti budou zejména projevy centrálních bankéřů Fedu (Barkin a Bowman).



Ropa

Severomořská ropa Brent jen včera přidala k dobru téměř 8 % a dnes ráno si připisuje další zisky, díky kterým její cena opět atakuje hranici 110 USD/barel. Ropný trh tak zůstává extrémně volatilní a nezdá se, že by byl prozatím z nejhoršího venku.