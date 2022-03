Putin by podle USA mohl přistoupit k hrozbě použití jaderných zbraní proti Západu, futures jsou smíšené

Generálního ředitele ČSOB nahradí k 5. květnu 2022 Aleš Blažek, rozhodnutí ještě podléhá schválení Belgické národní banky a Evropské centrální banky. USA varují, že by ruský prezident Vladimir Putin mohl přistoupit k hrozbě použití jaderných zbraní proti Západu, pokud se bude válka protahovat. Futures jsou dnes smíšené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,0 %, FTSE 100 +0,4 % a DAX +0,0 %.

K 5. květnu 2022 odchází John Hollows, generální ředitel ČSOB, po téměř 26 letech kariéry u do důchodu. Nástupcem Johna Hollowse ve funkci generálního ředitele ČSOB a člena výkonného výboru jmenuje představenstvo Aleše Blažka. Jmenování Aleše Blažka generálním ředitelem skupiny ČSOB schválila Česká národní banka. Jeho schválení jako člena výkonného výboru Group (KBC Bank a Insurance) podléhá ještě schválení Belgické národní banky a Evropské centrální banky.



Mírná čínská reakce na ruskou invazi na Ukrajinu údajně posiluje názory v rámci Bidenovy administrativy, že prezident Si Ťin-pching se může při pokračujícím konfliktu přiklonit k podpoře Moskvy. I když čínská vláda veřejně vyjadřuje určitou podporu ukrajinskému lidu a vyzývá k mírovému řešení, nejvyšší američtí představitelé vidí známky toho, že Čína hledá způsoby, jak zmírnit dopad sankcí uvalených na Rusko ze strany USA a jejich spojenců.



Od prezidenta Vladimira Putina lze očekávat, že přistoupí k hrozbě použití jaderných zbraní proti Západu, pokud se bude protahovat ukrajinský odpor vůči ruské invazi, uvádí nové hodnocení Pentagonské obranné zpravodajské agentury. Kombinace vzdoru Ukrajiny a ekonomických sankcí ohrozí ruskou „schopnost vyrábět moderní přesně naváděnou munici“.



Italská vláda se chystá schválit nový soubor opatření, která mají zmírnit dopad zvyšování cen energií a paliv na rodiny a podniky. Nová pomoc si prozatím nevyžádá další půjčky, řekl premiér Mario Draghi. Financování bude částečně pocházet z dodatečných daňových příjmů kvůli cenovým výkyvům a z daní energetických společností, které těží ze současných tržních podmínek, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí.



Ministryně zahraničí Velké Británie Liz Truss řekla úředníkům, aby přešli do další fáze příprav na pozastavení části dohody pro Severní Irsko po brexitu, což je krok, který by rozdmýchal napětí s Evropskou unií. Truss prý dala pokyn poté, co ji frustrovaly pokulhávajícími rozhovory s EU o budoucnosti tohoto regionu. I tak je prý velmi nepravděpodobné, že by Spojené království dohodu v krátkodobém horizontu pozastavilo.