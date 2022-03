Jak se chovají retailoví investoři v době vysoké volatility trhů?

V posledních týdnech došlo k výraznému posunu v investičním sentimentu. Ukazují na to výsledky průzkumu , na které poukázali na Yahoo Finance. Podle nich totiž letos čeká medvědí trh na akciích asi 60 % tázaných investorů, zatímco před měsícem to byla přibližně polovina. Dan Egan ze společnosti Betterment dal následně několik rad pro drobné investory snažící se zvolit na volatilním trhu tu nejlepší strategii.



Egan na začátku uvedl, že jeho firma zatím nevnímá žádný silný medvědí sentiment. Březen a duben roku 2020 pak ukazují, jak se drobní investoři obvykle chovají ve chvíli, kdy se sentiment prudce zhorší: „Z tisíce jich šest něco udělá, ať již to je cokoliv. Z toho tři se posunou k defenzivě, takže se posunou k hotovosti nebo k defenzivnější alokaci aktiv. Dva z těch šesti ale přejdou k agresivnějším pozicím. Ti se chovají tak, že nakupují při poklesu, což je chování, které se rozšířilo během posledních deseti let,“ uvedl expert.



Podobná období, jako bylo to z počátku roku 2020, se ale projevují více na chování nových investorů, kteří váhají s otevíráním pozic. Zkušení investoři, kteří si prošli událostmi, jako bylo zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem, či třeba brexitem, se naučili, že většinou jde o věci s pouze krátkodobým efektem, na které nemá smysl nějak výrazně reagovat.



Současná doba po znatelné korekci trhu je podle experta dobrou příležitostí pro „hygienu investičního portfolia“. V první řadě to znamená, že je dobré změnit váhy aktiv v portfoliu tak, aby odpovídaly původní strategii. K tomu Egan přidal některé rady týkající se daňových otázek specifických pro USA a investoři by pak podle něj měli zvážit i kroky, které by „stejně udělali“. Tedy v budoucnu plánovaný nákup vybraných akcií tak, aby využili korekce a neriskovali nákup na lokálních maximech.



V USA je podle experta již několik let znatelný trend pravidelného investování, které nebere moc ohled na to, jaký je krátkodobý výhled na trhu. V roce 2020 se ale přidal efekt vládní stimulace a omezení, kdy lidé seděli doma a měli k dispozici vládní podporu. Odhaduje se, že přibližně 15 % z ní šlo právě na nákup akcií. Vznikla tak „podivná dualita“, kdy většina peněz retailových investorů jde směrem k zodpovědným dlouhodobým investicím. Část z nich ale představuje druhý extrém, protože je používána k velmi konvertovaným sázkám a spekulacím. „Dnes pozorujeme obojí a může to být u jednoho člověka.“



Egan na závěr zmínil, že u lidí, kteří spoří jen pro kratší časové období, lze někdy pozorovat větší tlak a snahu o dosažení zisků. Ta ale vede ke koncentrovaným a rizikovým pozicím. Naopak ti, kteří spoří na důchod, se často méně zajímají o krátkodobé výkyvy trhu, protože vědí, že v delším časovém horizontu není jejich efekt významný.



Zdroj: Yahoo Finance