Pandemie nakonec nemá na internetový byznys takový dopad, jak se čekalo

Není pochyb, že internet pomohl řadě firem projít pandemií. Není ale jisté, jak se bude tento posun k digitální ekonomice a e-commerce vyvíjet dál. Tématu se věnovali ekonomové Mezinárodního měnového fondu a výsledky jejich analýzy shrnují na blogu MMF s tím, že online nákupy měly před pandemií ve světě v průměru asi 10% podíl na celkových výdajích, na vrcholu pandemie dosáhl téměř 15 % a v roce 2021 klesl na 12,2 %. Jaká jsou další zjištění získaná na základě spolupráce se společností ?



V některých zemích leží online výdaje v poměru k výdajům celkovým stále nad trendem nastaveným před pandemií, ale ve Spojených státech a v řadě dalších vyspělých zemí klesly, a to dokonce pod tento trend. Rozdíly ve vývoji mohou být podle ekonomů vysvětleny i tím, jak přísné byly restrikce uplatňované během pandemie. V zemích s přísnějšími opatřeními totiž bude přirozeně panovat tendence k většímu nárůstu online transakcí a naopak.



Tento efekt daný mírou restrikcí byl podle dat pozorován zejména ve druhé polovině roku 2020, pak ale slábl podobně, jako slábla celková vazba mezi uzavíráním ekonomiky a hospodářskou aktivitou. Významnou roli pak mohla hrát i fiskální podpora, která sama o sobě podpořila spotřebu. A tam, kde se střetávala s restrikcemi, se nákupy realizovaly více přes internet.



Dnes se běžně tvrdí, že pandemie posunula spotřebitele směrem k internetu dlouhodobě, protože ti se naučili více využívat tento prodejní kanál. Ekonomové MMF tvrdí, že během pandemie sice přišla vlna nákupů přes internet, ale data již tolik nepodporují tezi o rozšířeném dlouhodobém přesunu tímto směrem. Existují nicméně velké rozdíly mezi jednotlivými odvětvími, kdy silnější efekt nacházíme u restaurací (přesněji řečeno u roznášky jídla), zdravotní péče a některých částí retailového obchodu, například elektroniky a oblečení. Rozdíly v sektorech mohou podle ekonomů odrážet míru jejich digitalizace před pandemií, a tudíž to, jak moc se dotahovaly na běžný standard v odvětvích jiných.



Vedle rozdílné předpandemické míry digitalizace pak může hrát roli i fakt, že někde mobilita nemusí být stále plně otevřená a některé sektory se více spoléhají na osobní kontakt. Každopádně data ukazují, že online výdaje k výdajům celkovým nejrychleji rostly a pak zase klesaly v zemích, kde e-commerce kvetla již před pandemií. Podle ekonomů to vše znamená, že odvětví s nižší mírou „digitální vyspělosti“ mají větší potenciál pro rozvoj e-commerce, a to zejména v rozvíjejících se zemích. Jinak řečeno, nakonec nedochází k tomu, že by se rozšiřovala digitální mezera mezi odvětvími a zeměmi, ale může spíše docházet k jejímu uzavírání.



