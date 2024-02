Siegel: Nečekejte to, co probíhalo během posledních patnácti let. Situace ale také není stejná jako během internetové bubliny

Jeremy Siegel z Wharton School v souvislosti se současným růstem amerického akciového trhu připomněl, že se blížíme k patnáctému výročí dosažení dna trhu v březnu roku 2009. Index S&P 500 od té doby generoval průměrnou návratnost převyšující 16 % ročně, což je podle profesora ohromující. Není ale momentálně nadšení na trhu až příliš vysoké?



Siegel se domnívá, že dalších patnáct let se určitě nebude opakovat vysoká návratnost roků předchozích, zisky budou mnohem mírnější. V letošním roce podle experta americké akcie mohou k dosavadním ziskům přidat ještě dalších 5 – 8 %. K tomu dodal, že reálná návratnost akcií během posledních patnácti let dosahovala asi 14 %. Dlouhodobý průměr návratnosti očištěné o inflaci se přitom pohybuje zhruba na polovině. I to je důvod, proč v následujících patnácti letech nemají podle experta investoři čekat to, co během těch předchozích.



Siegel ovšem také míní, že uvedené snížení průměrné návratnosti neznamená, že by akcie i nadále nebyly špatnou investicí. CNBC k tomu dodala, že například podle jednoho ze stratégů nyní na trhu panuje míra iracionality, která je větší než v devadesátých letech během nafukování internetové bubliny. Siegel s tím nesouhlasí, míní, že „dnes to není horší“. Poukázal na poměry cen k ziskům, které se na konci internetové bubliny pohybovaly kolem třiceti u celého trhu a v technologickém sektoru ještě mnohem výš. Jak je tomu nyní?





Podle experta se aktuálně americké akcie obchodují s PE u dvaceti a k tomu je nutné brát v úvahu, že výnosy dluhopisů se na konci devadesátých let nacházely na znatelně vyšších úrovních než nyní. Celkově se tak z jeho pohledu dnes trh nenachází v podobné situaci jako tehdy, i když „akcie určitě nejsou levné“. Největší příležitosti pak podle něj mohou být na hodnotových akciích a akciích malých firem. Ty první se totiž nyní obchodují s PE kolem patnácti a ty druhé kolem dvanácti. Jde tedy o segmenty trhu, které notně zaostávají za velkými technologickými firmami.



Zdroj: CNBC