Rozbřesk: Jak může české ekonomice pomoci příchod uprchlíků z Ukrajiny?

Počet uprchlíků z Ukrajiny v Česku podle posledních údajů mobilních operátorů přesáhl 270 tisíc, zatímco registrovaných (s jednoročním dočasným vízem) jich je přes 205 tisíc. A při pohledu na humanitární katastrofu v Mauriopolu a v dalších městech na jihovýchodě Ukrajiny je pravděpodobné, že počet válečných uprchlíků bude ještě dál narůstat. Podle migračních studií z jiných válečných konfliktů je pravděpodobné, že se velká část nově příchozích v Česku usadí natrvalo. Pro českou společnost a ekonomiku proto nakonec bude důležité, jak dobře zvládneme nově příchozí integrovat.



Pro jejich úspěch bude rozhodující, jak rychle se nově příchozí lidé naučí jazyk, získají bydlení, adekvátní práci a (nesegregované) vzdělání pro své děti. Obzvlášť důležitá je rychlost a kvalita zapojení uprchlíků na pracovním trhu. Právě nástup do práce a zapojení dětí do (nesegregovaných) škol je i nejpřirozenější cestou k hlubší integraci Ukrajinců do české společnosti. Je dobře, že nově příchozí Ukrajinci dostávají automaticky speciální status, který jim umožňuje okamžitě začít pracovat. Teď půjde o to, aby pokud možno, co nejrychleji zvládli jazyk a mohli se uplatnit v oborech, ve kterých mají kvalifikaci.Z ekonomického pohledu by bylo nešťastné, kdyby většina z nich skončila v nízko-kvalifikovaných oborech v odvětvích s nejnižší přidanou hodnotou.

Nejvíce Ukrajinců v Česku před startem ruské invaze pracovalo na málo kvalifikovaných pozicích ve zpracovatelském průmyslu, stavebnictví a nebo v odvětví administrativní a podpůrné činnosti - tam spadají zaměstnanci pracovních agentur. Uprchlická vlna k nám ovšem přivede reprezentativnější vzorek ukrajinské populace, kde jsou v daleko větší míře mezi muži i ženami zastoupeny vyšší kvalifikace - profesní specialisté v řadě oborů od medicíny až po IT. Pokud by vinou špatné integrace (nedostupné jazykové vzdělání, krátkodobá pracovní víza) měli tito lidé jen “přežívat” v nejnižších kvalifikacích, bude to velká škoda.

Za prvé proto, že plně nevyužijeme jejich možnosti. A za druhé, zostřená soutěž o místa s nejnižší kvalifikací by mohla vést ke stagnaci nejnižších mezd ve chvíli, kdy čelíme dvouciferné inflaci. A právě nejnižší příjmové skupiny, s velice omezenými úsporami a manévrovacím prostorem v rozpočtech, patří dnes vzhledem k inflaci k nejzranitelnějším.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se drží v okolí 24,70 EUR/CZK a v posledních dvou dnech nezaznamenala výraznější pohyby. Reflektuje tak určitou nejistotu na globálních trzích, kde ve světle eskalujícího napětí mezi Ruskem a západem trhy v tuto chvíli vyčkávají na místě. Nijak negativně přitom na korunu nezapůsobila ani jestřábí rétorika amerického Fedu, která poslala dolar pod 1,10 EUR/USD.



Eurodolar

Šéf Fedu Powell i včera pokračoval v jestřábím obratu centrální banky, když ve svém vystoupení zcela nezpochybnitelně avizoval zvýšení sazeb o 50 bps na příštím zasedání (na začátku května). To se muselo dolaru líbit a tak pár EUR/USD spadl zpět pod hladinu 1,10. Powell rovněž dodal, že věří, že Fed dokáže zařídit měkké přistání ekonomiky.

Dnes budou opět v centru pozornosti centrální bankéři, byť tentokrát bude na tahu ECB (promluví Lagardeová a hlavní ekonom Lane).



Regionální Forex

Maďarská centrální banka by dnes odpoledne měla doladit svoji hlavní úrokovou sazbu, která je výrazně níže než jednotýdenní depo sazba (3,40 % versus 5,85 %). MNB by měla dnes zvednout sazby o 100 bodů s tím, že zvláště důležité bude hodnocení dopadu situace na Ukrajině v doprovodném komentáři centrální banky.



Ropa

Severomořská ropa Brent opět citelně zdražuje a dnes ráno se obchoduje již u hranice 120 dolarů za barel. Situace na globálním ropném trhu zůstává nadále napjatá a významná nejistota panuje především ohledně ruských dodávek ropy. Nejvýznamnější riziko pro další růst cen vnímáme v možnosti embarga na ruskou ropu ze strany EU, které by mohla zasáhnout přibližně 4 mil. barelů denně ruských exportů surové ropy a finálních produktů směřujících do Evropy. V takovém případě je třeba počítat s ještě výrazně vyššími cenami ropy, které by bez větších problémů atakovaly maxima z počátku března (130 USD/barel).