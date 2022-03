Viceguvernér Mora: Sazby mohou jít značně nad 5 procent, navzdory válečnému riziku

Česká republika bude pravděpodobně muset zvýšit úrokové sazby značně nad 5 procent, aby zpomalila inflaci, i když válka na Ukrajině představuje rizika pro hospodářský růst v Evropě. V rozhovoru, který dnes přinesla agentura Bloomberg, to uvedl viceguvernér ČNB Marek Mora. Osobně na měnovém zasedání 31. března pravděpodobně podpoří zvýšení základní sazby o minimálně půl procentního bodu. Její zvyšování pak bude podporovat i nadále, “co nejvýše to bude možné”. Základní sazba, od které se v Česku odvíjí úročení komerčních úvěrů, se od začátku února pohybuje na 4,5 procenta.



Ruská invaze na Ukrajinu zvýšila náklady na energie a vyvolala “stagflační šok”, uvedl Mora v anglickém přepisu úterního rozhovoru. Centrální bankéři ale musejí zchladit domácí poptávku, protože nedostatek pracovní síly vede k tlaku na vyšší mzdy a to vede k dalšímu utrácení.

“Očekávám debatu o dalším zvýšení sazby, a jedinou otázkou je, jak velké bude,” uvedl Mora k zasedání, které se uskuteční příští týden ve čtvrtek. “V posledku se domnívám, že okolnosti nás přinutí k tomu jít se sazbami dost nad 5 procent”.

Inflace je nejvyšší od roku 1998, navzdory rychlému zvyšování sazeb:







ČNB od loňského června zvýšila výpůjční náklady souhrnně o 4,25 procentního bodu, aby zpomalila inflaci. Ta se v březnu pohybovala na 11,1 procenta a v léta by podle ČNB mohla zrychlit na zhruba 13 až 14 procent. Před ruským vpádem na Ukrajinu představitelé ČNB naznačovali, že zvyšování sazeb je prakticky u konce a někdy kolem koncem roku by mohli začít sazby snižovat. Guvrenér Jiří Rusnok ještě na začátku února uvedl, že pokud se naplní odhady, další výrazné zvýšení sazeb nebude zapotřebí.

Stejně jako centrální bankéři jinde teď ale i ti na Příkopech stojí před dilematem, jak zkrotit inflaci, když hrozí zpomalení hospodářského růstu.

“Ačkoli riziko stagnace je reálné, ekonomické zpomalení nemusí být tak špatné, hlavně proto, že máme velmi utažený trh práce,” uvedl Mora. “Lidé mají obrovské úspory a pořád utrácejí”.

Mora se nebrání debatě o rozšíření intervencí. Velmi by ale prý váhal použít tento nástroj pro účely měnové politiky, protože by to bylo těžké implementovat a věrohodně vysvětlit. Viceguvernér také vnímá dodatečný účinek vyšších sazeb na českou korunu. Ta by díky nim mohla dále zpevnit, což by umocnilo politiku utahování sazeb.

Tuzemská ekonomika podle Mory dokáže ustát ještě vyšší sazby. Úspory domácností jsou větší než jejich zadlužení a zpracovatelský sektor zmiňuje jako největší překážku nedostatek materiálu a pracovníků.

Česká koruna po zveřejnění rozhovoru zpevňuje k euru o 0,6 % na 24,509 za euro.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:52 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5326 -0.6295 24.7017 24.4797 CZK/USD 22.3115 -0.2860 22.4060 22.2290 HUF/EUR 371.6589 0.2667 372.0800 369.6592 PLN/EUR 4.7008 0.4577 4.7097 4.6731

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.0053 -0.2708 7.0350 7.0017 JPY/EUR 133.0220 -0.3372 133.8871 132.9576 JPY/USD 120.9905 0.0356 121.4095 120.8530

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8314 -0.0198 0.8334 0.8295 CHF/EUR 1.0282 -0.1321 1.0319 1.0280 NOK/EUR 9.6362 -0.1998 9.6846 9.6357 SEK/EUR 10.3781 -0.3466 10.4229 10.3748 USD/EUR 1.0995 -0.3702 1.1036 1.0989

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3378 0.0000 1.3423 1.3367 CAD/USD 1.2585 0.1552 1.2590 1.2571

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

“Centrální bance se nakonec podaří zatlačit inflaci dolů,” uvedl také Mora podle Bloombergu. “Jedinou otázkou je, za jakou cenu. Ekonomiku evidentně nesmíme udusit, nemyslím si ale, že se tak stane.”

Zdroje: Bloomberg, Patria.cz, ČTK