ČNB i ČBA vyvrací dezinformace o údajné nestabilitě českého bankovního sektoru. Tuzemské banky jsou stabilní, silné a zdravé

Česká národní banka se společně s Českou bankovní asociací vymezuje vůči šířícím se dezinformacím, které zpochybňují stabilitu českého bankovního sektoru. Tyto dezinformace jsou zcela nepodložené a účelově zneužívají specifické situace Sberbank ke snahám o podlomení důvěry ve stabilitu tuzemského bankovního sektoru. Upozorňují, že šíření takových dezinformací může být vyhodnoceno jako šíření poplašné zprávy se všemi trestněprávními důsledky, které z toho vyplývají.



ČNB opakovaně upozorňuje, že Sberbank byla specifickým případem, vyvolaným geopolitickým vývojem, v jehož důsledku došlo k masivním výběrům vkladů klientů této banky. I na takové případy je však finanční systém připraven – důkazem je skutečnost, že již dnes, tj. 7. pracovní den od oznámení ČNB o zahájení kroků k odebrání licence Sberbank, začal Garanční systém finančního trhu prostřednictvím poboček vyplácet pojištěné vklady, a to až do výše 2,5 milionu korun na klienta.



Jak již ČNB uvedla minulý týden ve svém prohlášení, tuzemské banky jsou stabilní, silné a zdravé a orientují se dominantně na financování české ekonomiky, českých firem a občanů České republiky. Jejich podnikání v Rusku je naprosto zanedbatelné a případné selhání tamních úvěrů a investic by na jejich finanční situaci nemělo takřka žádný vliv. Jejich stabilitu významně posiluje skutečnost, že jsou i v evropském kontextu nadstandardně dobře kapitálově vybavené. Také z pravidelných zátěžových testů ČNB vyplývá, že odolnost tuzemských bank vůči vnějším šokům je vysoká, což platí i v současné geopolitické situaci.



Česká národní banka a Česká bankovní asociace rovněž ujišťují veřejnost, že v České republice hladce fungují všechny kanály zprostředkování plateb – jak bezhotovostní s použitím platebních karet a bankovních převodů, tak hotovostní. V podmínkách České republiky tak není důvod k nestandardnímu chování např. v podobě zvýšené držby hotovosti.

Zdroj: ČNB