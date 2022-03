V zámoří posiluje Uber, evropské trhy jsou mírně v záporu

Americké akciové trhy jsou stále nervózní, přesto se ale dnes díváme na všeobecně pozitivní náladu. Hlavní zámořské indexy se pohybují kolem 0,5% zisku. Nejvíce přidávají základní materiály (+1,4 %) a daří se i utilitám a informačním technologiím (oba +0,9 %). Mezi jednotlivými společnostmi lze vypíchnout společnost Uber, která posiluje prozatím o 2,5 %. V New Yorku společnost změnila svůj přístup k licencovaným žlutým taxi, kterým bude nově umožněno využívat aplikaci, což by mělo pomoci s nedostupností řidičů, se kterou se společnost od vypuknutí pandemie v tomto regionu potýká.



Evropa dnes obchoduje opět o něco hůře. Německý DAX se propadl do lehkého záporu a odepisuje 0,3 %. Podobně je tomu u francouzského CAC a vlastně i celoevropský Eurostoxx 600 ztrácí 0,2 %. V lehkém plusu se tak drží pouze britský FTSE (+0,1 %). Nejvíce se daří telekomunikacím (+0,9 %), naopak nejvíce ztrácí evropské automobilky (-0,8 %). V tomto kontextu je lehce paradoxní dnešní výkon akcií společnosti Trucks, která reportovala svoje první výsledky po odštěpení od bývalé společnosti . Na pozitivní výsledky reaguje růstem o 7,2 %.



Pražská burza se chýlí k závěru v 0,5% zisku. Objem obchodů na pražské burze je dnes zhruba poloviční oproti průměru. V těchto vodách se daří nejvíce akciím Zbrojovky, která roste o 3,4 % po ranním reportu výsledků. Té se evidentně v minulém roce výrazně dařilo a české investory jistě potěšil i návrh dividendy ve výši 25 CZK na akcii, což je více než trojnásobek loňské výplaty.