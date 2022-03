Británie rozšířila ruský sankční seznam o 65 subjektů, včetně bank a železnice

Británie dnes rozšířila sankční seznam o dalších 65 subjektů napojených na ruský režim, část z nich je i z Běloruska. Je mezi nimi několik ruských bank, Wagnerova (v ruštině Vagnerova) skupina soukromých žoldnéřů, firmy z obranného průmyslu nebo ruské železnice. Spojené království tak reaguje na ruskou invazi na Ukrajinu, která začala před měsícem. O nových sankcích informovala britská vláda.



Británie zmrazí aktiva bank Gazprombank a Alfa Bank, státní námořní přepravní společnosti Sovcomflot, hlavního výrobce ruských bezpilotních letounů Kronshtadt, státních železnic nebo těžařské společnosti a vývozce diamantů Alrosa. Do Británie nově nesmí zakladatel banky Tinkoff Bank Oleg Tiňkov, generální ředitel Sberbank a poradce ruského prezidenta German Gref, viceprezident ruské ropné společnosti Rosněfť Didier Casimiro nebo Rusy dosazená starostka ukrajinského Melitopolu Galina Danilčenková.



Británie se zaměřila také na Polinu Kovalevovou, nevlastní dceru ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova. Kovalevová podle britské vlády vlastní v Londýně nemovitost v hodnotě čtyř milionů liber (118 milionů korun).



"Tito oligarchové, podnikatelé a najatí zločinci se podílejí na vraždění nevinných civilistů a je správné, aby za to zaplatili. (Ruský prezident Vladimir) Putin by si neměl dělat iluze - s našimi spojenci jsme jednotní a budeme nadále utahovat šrouby ruské ekonomice, abychom zajistili, že na Ukrajině neuspěje. Nepolevíme," uvedla při zveřejnění sankcí britská ministryně zahraničí Liz Trussová.