Rozbřesk: Nehledě na válku na Ukrajině jestřábí rétorika centrálních bank zesiluje

Rétorika centrálních bank zaznamenaná v tomto týdnu bezesporu překvapila svým jestřábí nastavením, které do značné míry ignorovalo fakt, že jsme svědky válečného konfliktu, který ekonomiky zásadně zpomalí. Každopádně jestřábí komunikace nelze ignorovat, a tak jsme nuceni sáhnout k okamžité revizi výhledu oficiálních úrokových sazeb u vybraných centrálních bank.



Začněme u domácí ČNB, která bude rozhodovat o sazbách již příští týden. Komentáře z posledních dnů nás přesvědčily, že jestřábí křídlo má v bankovní radě stále těsně navrch a nespokojí se zvýšením “jen” o 25 bazických bodů. Příští čtvrtek tedy vidíme na posun o +50 bodů s tím, že bankovní rada si ponechá prostor pro další výrazné zvýšení repo sazby na květnovém zasedání.



Výhled pro květnové zasedání měníme i pro americký Fed, kde je po těžké dělostřelecké přípravě vcelku jasné, že centrální banka bude chtít právě zahájený cyklus utahování měnové politiky výrazně urychlit. Trhům bude tedy naservírováno nejen zvýšení sazeb o 50 bazických bodů, ale navíc Fed oficiálně oznámí zahájení redukce své bilance skrze prodeje dluhopisů. Předběžné informace o tom, jak agresivní kvantitativní utahování bude tentokrát Fed aplikovat, by přitom mohl přinést již podrobný zápis z březnového zasedání FOMC zveřejněný 7. dubna.



Vývoj v posledních dnech si vynucuje i revizi výhledu na politiku maďarské centrální banky, která nejenže v tomto týdnu dvakrát zvýšila oficiální sazby, ale navíc přišla s novou velmi jestřábí inflační prognózou. Jednotýdenní depozitní sazba MNB se tedy nezastaví na úrovni 6,15 %, kam byla včera posazena, ale půjde nepochybně výše. Časem ji pak doběhne i hlavní sazba MNB, která je prozatím na úrovní 4,40 %.



Samozřejmě, že ve výše rozjeté revizi výhledů na centrální banky by šlo pokračovat, přičemž další hlavními kandidáty jsou vcelku jasně ECB a polská centrální banka. V těchto dvou případech však revize výhledů bude stát za hlubší zamyšlení a tak si jej nechme na jindy.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna vyčkává na zasedání ČNB příští čtvrtek, které by mělo přinést další zvýšení oficiálních úrokových sazeb (viz úvodník).



Eurodolar

Navzdory válečnému konfliktu na Ukrajině se podnikatelská nálada v eurozóně v průběhu března udržela na vysokých úrovních, když agregovaný index PMI poklesl jen zcela marginálně (z 55,5 na 54,5 bodu), přičemž ve Francii dokonce vzrostl. Uvidíme, jak moc se pohne (dolů) dnes dopoledne německý index Ifo, ale prozatím to vypadá, že podnikatelé v západní Evropě nevidí dopad rusko-ukrajinského konfliktu nijak katastrofálně, což jsou minimálně dočasně uklidňující zprávy pro eurodolar. Tím spíše, že z druhé strany Atlantiku (americké ekonomiky) přicházejí stále velmi silné výsledky - viz pokles nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti na nejnižší hodnoty od roku 1969.