Vracející se mememánie a pár slov k fundamentu

Takzvané meme akcie jsou zpět. Podle CNBC má k zájmu o ně přispívat i to, že šéf společnosti Gamestop kupuje akcie vlastní firmy a chce prý přetvořit její podnikatelský model tak, aby byl více online. S růstem cen některých podobných se opět vrací dnes již známý příběh o vytlačování některých investorů/spekulantů z jejich krátkých pozic. Co fundament?

Následující graf ukazuje, co v posledních dnech předváděly akcie společností Gamestop a AMC, které jsou takovou ikonou takzvaných meme akcií. Tedy akcií, které jsou předmětem velkého zájmu určité skupiny retailových a na sítích organizujících se retailových investorů. I dokáže být hodně volatilní akcií, ale jak ukazuje graf, ve srovnání se zmíněnými dvěma akciemi je spíše usazeným titulem:

Zdroj: CNBC

Pokud se podíváme na výsledky Gamestopu, vidíme, že firma za posledních 12 měsíců vykázala nižší tržby než v roce 2020, její EBITDA je v záporu, to samé platí o provozním toku hotovosti, o volném toku hotovosti (to, co zbude po investicích) nemluvě. Nejzajímavější záporné číslo ale najdeme u této akcie někde úplně jinde. Je jím beta, tedy ukazatel systematického rizika.

Pokud má nějaká akcie betu rovnou jedné, jednoduše řečeno to znamená, že je stejně riziková, jako celý trh. Beta pod jednou značí nižší rizikovost. Podle dat Morningstar má Gamestop betu ve výši mínus 1,5. Což se je i trochu oříšek na interpretaci, protože požadovaná návratnost pak vychází negativně. Mohli bychom teoreticky alespoň říci něco takového, že akcie má kvůli takové betě obrovský potenciál pro diverzifikaci.

Ona negativní beta je historický jev, daný bezesporu tím, jak akcií hýbe zájem „zasíťovaných“ retailových investorů. Výše uvedený oříšek můžeme lehce vyřešit předpokladem, že pro budoucnost se vše usadí do smysluplnějších kolejí. A pokud bychom například dali betu rovnou jedné, vyjde požadovaná návratnost na téměř 8 %. Na ospravedlnění kapitalizace by pak podle mých kalkulací stačilo třeba následující cash flow patřící akcionářům:





Jde jen o hrubou ukázku toho, co by firma musela generovat – do necelých deseti let by pro své akcionáře musela na ospravedlnění současné kapitalizace vytvářet necelou miliardu dolarů ročně (pak růst o 2 % ročně). Čísla se budou hodně měnit v závislosti na onom terminálním růstu, na tom, kdy firma začne něco vydělávat, a samozřejmě na betě. Ale i tak snad obrázek něco říká – zatímco nyní se uvažuje možná hlavně o tom, kdo koho kam dotlačí a vytlačí, v jádru jde o to, zda a kdy firma bude generovat desítky, nebo spíše stovky milionů dolarů pro své vlastníky.

Jak jsem uvedl výše, nyní je Gamestop na volném toku hotovosti v záporu a to asi 0,5 miliardy dolarů. AMC má téměř shodnou kapitalizaci (10,7 miliardy dolarů), na volném toku hotovosti prodělává 0,7 miliardy dolarů, a betu má také na 1,5, ale plus.

Foto: idlememe.com