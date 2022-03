Perly týdne: Evropa má do recese daleko, Fed jediným jestřábem a čínské akciové dno

Proč ropné společnosti drží své investiční výdaje na uzdě a jak investovat ve světě, který má vrchol globalizace dávno za sebou? Co o dalším vývoji inflace říká index dopravy a jak je na tom nyní evropská ekonomika? Odpovědi naleznete v nových Perlách týdne.



Vrchol globalizace dávno za námi, co to znamená pro investice: Globalizace pravděpodobně dosáhla svého vrcholu před finanční krizí roku 2008. Ukazuje se to na poměru zahraničního obchodu ke globálnímu produktu, ale i na chování řady zemí. Například Čína má svůj program, v jehož rámci chce být v řadě oborů již brzy samostatná. Významné centrální banky také v první řadě sledují své domácí cíle a nestarají se tolik o to, jaké budou mít jejich kroky mezinárodní dopady. Na CNBC to tvrdil Tim Seymour ze Seymour Asset Management podle kterého je současný konflikt na Ukrajině „připomínkou důležitosti některých strategických sektorů“.



Jak investovat v deglobalizovaném světě? Podle experta deglobalizace přispívá i k současné vysoké inflaci. O ní se tvrdilo, že do značné míry pramení z problémů ve výrobních vertikálách vzniklých během pandemie. Seymour ale míní, že jde o faktory, které vznikly již předtím a souvisí s regionalizací výroby. A to znamená, že by mohly ještě nějaký čas působit. On sám pak podle svých slov věří třeba akciím menších firem, významným investičním tématem je také energetika. Podle experta se nyní většina investorů domnívá, že růst cen ropy je relativně krátkodobým jevem. Investice energetických společností ale byly utlumeny po celé roky a tudíž jde o dlouhodobější téma (viz graf níže).



Zajímavé mohou být i investice na některých rozvíjejících se trzích. Investor zmínil Mexiko, které by mělo těžit z „lokálního outsourcingu“, atraktivní by mohla být i Brazílie. Investoři by ale neměli rozvíjející se trhy kupovat plošně přes některé ETF, v nichž tvoří podstatnou váhu aktiv Čína. I když je možné, že tamní trhy si již sáhly na své dno, jsou podle experta atraktivnější jiné rozvíjející se země. Seymour dodal, že na rozvíjející se trhy se zaměřuje již řadu let a tudíž jej samozřejmě netěší, kdy si již řadu let ve srovnání s trhem americkým vedou hůř a hůř. I proto je ale důležité, aby investoři nebrali rozvíjející se trhy plošně jako jedno velké aktivum, ale vybírali.



Následující graf ukazuje výsledky průzkumu provedeného mezi řediteli ropných společností zaměřeného na to, co nejvíce omezuje investiční výdaje firem v sektoru. Zdaleka největší brzdu představuje tlak ze strany investorů, kteří požadují „kapitálovou disciplínu“, obavy z dopadů na životní prostředí, vládní regulace, nedostatek zdrojů a další faktory jsou až druhořadého významu:





Zdroj: Twitter





Inflace dolů: Fundstrat na základě následujícího grafu tvrdí, že v druhé polovině roku by měla v USA klesat inflace. Obrázek porovnává její historickou výši s indexem Cass Freight, který je měřítkem dopravní aktivity v Severní Americe. Podle Fundstratu funguje index u inflace jako vedoucí indikátor a jelikož zamířil znatelně dolů, měla by se podobným způsobem během půl roku chovat i inflace:





Zdroj: Twitter



Na CNBC o stavu americké ekonomiky hovořil Lance Fritz, který stojí v čele železnice . Podle něj je hospodářská aktivita až na výjimky silná, výjimkami jsou například automobilky, na které stále doléhá nedostatek čipů. Průmysl celkově a také spotřebitel ale stojí na pevných nohou“. Fritz také řekl, že „se ukáže, že americká sklizeň obilovin bude velmi dobrá“.





Evropa v klidu: Hlavní stratég společnosti Charles Schwab Jeffrey Kleintop na Yahoo Finance tvrdil, že pravděpodobnost recese v evropské ekonomice je stále nízká a poslední ekonomická data ukazují na růst v rozmezí 2,5 – 3 %. Na nějaký zlom k horšímu neukazují ani alternativní zdroje dat, jako je třeba návštěvnost restaurací a podle ekonoma se tedy nezdá, že by vyšší ceny energií vedly k nějakému výraznému posunu ve výhledu.



Expert míní, že americká centrální banka zůstává v současné době v podstatě jedinou významnou bankou, která se posouvá směrem k jestřábům. Jinde totiž ve světle současného dění uvažují spíše o uvolnění monetární politiky, či snížení tempa jejího utahování. Kleintop v této souvislosti zmínil Bank of England a Bank of Canada. Pak se vrátil k akciím s tím, že evropské trhy jsou podle něj atraktivní a platí to i o některých rozvíjejících se trzích. Včetně těch, kterým prospívá současné prostředí vyšších cen komodit. Příkladem může být Brazílie, jejíž akcie si podle experta vedou letos výjimečně dobře.



Čína na počátku roku výrazně ztrácela, ale podle experta může mít své dno také za sebou. Vláda a regulátoři totiž tvrdí, že jejich tah proti velkým technologickým firmám již může být u konce. K tomu je patrná snaha zamezit dalšímu propadu akciového trhu, což může zvyšovat atraktivitu čínských akcií i pro mezinárodní investory. Expert v této souvislosti použil výraz „čínská put opce“ a to v narážce na takzvanou put opci od Fedu. Tedy koncept, podle kterého americká centrální banka zasahuje svou politikou tak, aby akciovým investorům nevznikly výrazné ztráty a propad trhu nepoškodil celou ekonomiku.



V souvislosti s Čínou se již nějakou dobu řeší problémy v jejím realitním sektoru, které doléhají i na některé developery. Následující graf ukazuje, jak se v čase vyvíjí ratingy v tomto sektory od agentury Fitch. Její aktivita se výrazně zvýšila v září minulého roku a posunula se směrem k negativnímu hodnocení. Tento stav přetrvává i nadále s tím, že nyní negativní hodnocení naprosto dominují:





Zdroj: