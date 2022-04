ČEZ dál počítá s projektem továrny na baterie na místě elektrárny Prunéřov I

Skupina dál počítá s přípravou projektu továrny na výrobu baterií do elektroaut, tzv. gigafactory, na místě hnědouhelné elektrárny Prunéřov I, která se nyní bourá. Plocha bude připravena v prvním pololetí příštího roku k využití. ČTK to dnes řekl místopředseda představenstva Pavel Cyrani. podle něj jedná s dalšími dodavateli technologií na výrobu baterií, kteří mají nadále zájem o prunéřovskou lokalitu.



O Prunéřovu na Chomutovsku se mluvilo v souvislosti s plánovanou výstavbou továrny na výrobu baterií do elektroaut německého automobilového koncernu (VW). Zástupci vedení Plzeňského minulý týden ČTK řekli, že jednou z lokalit, o kterých koncern uvažuje, je bývalé armádní letiště v Líních u Plzně. "Máme informaci, že navýšil požadavek na plochu na 200 hektarů, což Prunéřov nesplňuje," uvedl Cyrani. Plocha po bývalé elektrárně bude velká zhruba 40 hektarů. "Jednáme s více než pěti výrobci baterií. Pro většinu dodavatelů technologie je to dostatečná velikost pro výstavbu gigafactory," řekl. Dodal, že firma jedná s více než pěti společnostmi.



V současnosti pracovníci demontují technologie v elektrárně Prunéřov I, poté začne demolice.



K výrobě baterií do elektromobilů se využívá lithium, které je považováno za kov budoucnosti, jeho těžba však představuje určitou ekologickou zátěž. V České republice jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia, naprostá většina na Cínovci a malé množství ve Slavkovském lese. Ložisko u Cínovce je největší v Evropě.



V lithiovovém dole a zpracovatelském závodě najde práci podle Cyraniho zhruba 1000 zaměstnanců. Další 2000 až 3000 zaměstná bateriová továrna. Celkem podle odhadů poradenské společnosti Deloitte může nový bateriový průmysl přinést přes 30 000 pracovních míst.



V roce 2020 překonal počet elektromobilů ve světě deset milionů, podle serveru ekovozy.cz bylo k 1. lednu letošního roku v ČR registrováno přes 10.000 elektroaut..