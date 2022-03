Dosluhující šéf Škody Schäfer chce, aby koncern měl v Česku závod na baterie

Dosluhující předseda představenstva Škody Auto Thomas Schäfer, který převezme od 1. dubna provozní řízení značky , chce, aby si mateřský koncern vybral pro vybudování továrny na automobilové baterie Českou republiku. Schäfer to řekl v dnes zveřejněném rozhovoru s deníkem Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Podporu Česka jako možného místa nového závodu označil list jako Schäferův dárek na rozloučenou.



"Přejeme si, aby Česko vyhrálo a stalo se dalším místem pro továrnu na baterie koncernu ," řekl Schäfer. Koncern chce v Evropě vybudovat šest takových závodů, o třech je již rozhodnuto. Vedle Německa, Švédska a Španělska je střední Evropa dalším regionem, kde by měl závod stát. Podle Schäfera panuje velká rivalita mezi sousedními státy o to, kdo ho získá.



Česká vláda podporuje, aby se výrobním místem stalo Česko. FAZ upozornil, že Česko se zároveň připravuje na těžbu lithia ve své části Krušných hor. Lithium je klíčovou surovinou pro výrobu bateriových článků.



Koncern o výstavbě středoevropské továrny na baterie chtěl mít jasno již na konci loňského roku, rozhodnutí ale odložil o zhruba půl roku. Na posuzování a jednání má vliv i nynější ruská invaze na Ukrajinu. "Jsem přesvědčen, že ještě v prvním pololetí dospějeme k rozhodnutí," řekl Schäfer. Pokud by se tak stalo, koncern by rozhodl ještě za Schäferova působení ve škodovce, protože českou automobilku povede až do konce června.



Schäfer s FAZ hovořil také o tom, že Česko by se mělo stát jedním z center elektromobility a že se zúžením modelových řad automobilky Škoda se nepočítá, ačkoli se podnik musí připravit na další úspory. "Důsledně se zaměřujeme na efektivitu," řekl s tím, že cílem je vedoucí pozice v oblasti cenových nákladů. "Škoda na to má," dodal.



Zatím není jasné, kdo Schäfera v Mladé Boleslavi nahradí. Týdeník Škodovácký odborář v únoru uvedl, že ve hře o šéfa Škody je devět uchazečů. Čtrnáctideník Automobilwoche na svém webu dnes napsal, že v užším výběru jsou již jen dva kandidáti. Jméno Schäferova nástupce by mělo být známo do dvou týdnů.