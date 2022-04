Nokia se stahuje z ruského trhu. Vytvoří si kvůli tomu rezervu zhruba 100 milionů eur

Finský výrobce telekomunikačních zařízení Nokia se stahuje z ruského trhu. S odvoláním na šéfa společnosti o tom dnes informovala agentura Reuters. Finská firma jde o krok dále než její švédský konkurent , který v pondělí oznámil, že své podnikání v zemi pozastavuje na neurčito. Invaze Ruska na Ukrajinu vyvolala řadu západních sankcí, ruský trh bojkotují stovky společností. Nokia šla o krok dál než konkurenční , který v pondělí uvedl, že svoje podnikání v zemi pozastavuje na neurčito, upozornil Reuters.



"Za současných okolností prostě nevidíme žádné možnosti, jak v zemi pokračovat," řekl v rozhovoru s agenturou Reuters šéf společnosti Pekka Lundmark. V této fázi není podle něj možné říci, jak dlouho bude stažení trvat. Nokia bude během svého odchodu poskytovat podporu zákazníkům.



Na některá odvětví včetně telekomunikací se protiruské sankce z humanitárních i jiných důvodů nevztahují. Nokia v prohlášení požádala o patřičná povolení, aby mohla podporu zákazníkům poskytovat v souladu s platnými sankcemi.



Nokia i dosahovaly na ruském trhu, kde mají větší podíl čínské společnosti jako Huawei a ZTE, nižších jednociferných procent svých tržeb. Nokia neočekává, že by rozhodnutí o stažení z Ruska ovlivnilo její výhled na letošní rok, zveřejněný letos v únoru. Uvedla však, že si kvůli tomu v prvním čtvrtletí vytvoří rezervu přibližně 100 milionů eur (2,5 miliardy Kč).



Nelibost Ruska vyvolal zájem Finska a Švédska, tedy domovských zemí firem Nokia a , o vstup do NATO. Moskva dříve prosazovala, aby tyto společnosti začaly budovat telekomunikační sítě pouze s ruským vybavením, a snažila se je přesvědčit, aby v zemi založily továrny.



Lundmark také uvedl, že Nokia nebude realizovat plán na založení společného podniku s ruskou společností Yadro na výstavbu základnových stanic pro sítě čtvrté (4G) a páté (5G) generace, který oznámila loni v listopadu.



Rozhodnutí společnosti Nokia opustit Rusko se podle Lundmarka dotkne přibližně 2000 zaměstnanců, z nichž některým může být nabídnuta práce v jiných částech světa. Nokia má celosvětově přibližně 90.000 zaměstnanců.



"Muselo by se toho hodně změnit, než bude možné znovu uvažovat o podnikání v této zemi," uzavřel Lundmark.

Graf níže ukazuje vývoj akcií za posledních pět let v systému Xetra:

Akcie společnosti Nokia klesly v poklsednímu závěru o 1,7 procenta na 4,94 EUR. Průměrná 12měsíční cílová cena je podle dat Bloombergu na 6,13 EUR, což je 24,1 % nad současnou cenou. Dvacet analytiků sledovaných Bloombergem by titul kupovalo, deset drželo a jeden prodával.

