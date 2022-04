ČNB nebude už dále zvyšovat sazby 'nijak zásadně', Biden připravuje pomoc Ukrajině za 750 milionů dolarů a futures klesají

ČNB podle guvernéra Rusnoka nebude už dále zvyšovat sazby nijak zásadně. Bidenova administrativa připravuje balíček vojenské pomoci pro Ukrajinu ve výši zhruba 750 milionů dolarů. varovala před negativním dopadem na poptávku po luxusních produktech kvůli uzavírkám v Číně. A Vitol, přední světový nezávislý obchodník s ropou, hodlá do konce letošního roku zcela ukončit obchodování s ropou a produkty ruského původu.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,2 %, FTSE 100 -0,3 % a DAX -0,4 %.

Guvernér ČNB Jiří Rusnok v rozhovoru pro DVTV uvedl, že je pravděpodobné, že ČNB bude úrokové sazby ještě zvyšovat. „Nebude to ale nic zásadního.“

Jaderné palivové soubory do Jaderné elektrárny Temelín budou od roku 2024 dodávat americký Westinghouse a francouzská Framatome. Nyní se používá ruské palivo od společnosti TVEL, která spadá do ruského státního holdingu Rosatom. Dodávky potrvají zhruba 15 let. Hodnota kontraktu se pohybuje v řádu miliard korun.



Bidenova administrativa připravuje balíček vojenské pomoci pro Ukrajinu ve výši zhruba 750 milionů dolarů, uvedli v úterý večer lidé obeznámení s touto záležitostí. Tento krok přichází v době, kdy ruský prezident Vladimir Putin slíbil pokračovat ve válce a Biden ho obvinil z páchání genocidy. Mezitím Čína a Rusko pokračují ve vývoji a nasazení zbraní, které mohou zaútočit na americké satelity.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes uvedl, že není možné učinit stoprocentní závěry o tom, zda ruské síly použily v Mariupolu chemické zbraně. V této souvislosti poznamenal, že v ruskými silami obléhaném ukrajinském městě v tuto chvíli nelze provést řádné vyšetřování. Informuje o tom agentura Reuters. "Vzhledem k opakovaným hrozbám ruských propagandistů, že proti obráncům Mariupolu použijí chemické zbraně, a vzhledem k tomu, že ruská armáda opakovaně používá na Ukrajině například fosforovou munici, musí svět reagovat hned," řekl Zelenskyj ve videoprojevu k národu.



Společnost varovala, že v současné době zaznamenává negativní dopad na poptávku po luxusních produktech kvůli uzavírkám v Číně a jde tak o potenciální včasné varování pro zbytek odvětví. Nicméně finanční ředitel Jean-Jacques Guiony analytikům řekl, že jakmile se situace vrátí do normálu, je přesvědčen o střednědobé až dlouhodobé poptávce v Číně. oznámila tržby za první čtvrtletí, které překonaly očekávání analytiků a očekává se, že luxusní průmysl zvýší ceny, aby vyrovnal inflaci.



Také zisk britského internetového prodejce Asos v prvním pololetí klesl před zdaněním o 87 procent na 14,8 milionu liber kvůli nespolehlivým dodavatelským řetězcům, které ovlivnily dostupnost zásob, a nákladová inflace. Tržby v období šesti měsíců do konce února meziročně stouply o čtyři procenta na dvě miliardy liber.



Vitol Group, přední světový nezávislý obchodník s ropou, hodlá do konce letošního roku zcela ukončit obchodování s ropou a produkty ruského původu. Objemy ruské ropy obchodované společností Vitol „se ve druhém čtvrtletí výrazně sníží, protože současné smluvní závazky klesají,“ uvedl mluvčí Vitol. Společnost se sídlem v Ženevě zopakovala, že nebude s Ruskem uzavírat žádné nové transakce.



Plán francouzského výrobce automobilů na vytvoření oddělené divize zahrnující jeho aktivity v oblasti elektromobilů by mohl ve finále vést k uvedení této divize na akciovou burzu jakožto samostatného podniku. Oznámil to dnes podle agentury Reuters šéf Renaultu Luca de Meo. "Mohlo by to znamenat samostatný vstup na burzu," prohlásil šéf Renaultu. "To je přesně to, co zkoumáme," dodal.