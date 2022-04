Inflace v USA dál na vzestupu, Fed nebude s utahováním otálet

Březnový report o spotřebitelských cenách ve Spojených státech ukázal čísla poblíž tržního konsensu. Celková inflace stoupla na 8,5 z 7,9 procenta, zatímco se čekalo 8,4. Jádrová inflace naopak za konsensem nepatrně zaostala, když zrychlila na 6,5 z 6,4 pct.



Inflaci ženou podle očekávání vzhůru energie, když benzín je meziročně skoro o polovinu dražší, topný olej pak zdražil o 70 procent. Ceny potravin jsou výš o 8,8 pct, přičemž samotný březen přinesl zrychlení. V rámci jádrového indexu klesá proinflační efekt cen ojetých aut, která už druhý měsíc zlevňují. Naopak se zvětšuje efekt dražší dopravy a upevňuje se růst cen bydlení.





Inflační data podle nás nezmění postup Fedu na nejbližším zasedání 4. května. Na něm by mělo dojít k výraznějšímu zvýšení sazeb rovnou o 50 bazických bodů a také oznámení QT, tedy redukce bilance Fedu. Co se týče rychlosti, předchozí březnové jednání už poměrně jasně nastavilo mantinely údajem 95 mld. USD. Samozřejmě záleží i na dalším postupu. Ačkoli Fed na inflaci už tak reaguje s velkým zpožděním, do tempa utahování aktuální podmínky promlouvat mohou.



Finanční trhy přijímají dnešní inflační čísla pozitivně, příznivý vliv sledujeme hlavně na dluhopisech. Investoři mohou sázet na dosažení vrcholu, co se týče tempa růstu cen. I poté, co inflace přestane zrychlovat, však zůstanou některé zásadní otázky. Ceny totiž může zpomalit zklidnění na komoditách, ukotvení inflačních očekávání i zhoršení poptávky. Právě poslední možnost a zpomalování ekonomiky zůstávají rizikem, proto vedle cenových statistik budou nabírat na důležitosti údaje o kondici spotřebitele. Tento týden například vyjdou březnové maloobchodní tržby. Mají stoupnout. Ovšem vzhledem k tomu, že spotřebitelské ceny meziměsíčně stouply o 1,2 pct, je už nyní jasné, že cokoli zhruba pod jedno procento znamená reálný pokles nákupů.