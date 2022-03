Odchod z Ruska představuje pro západní banky 'obrovský úkol'. Chybí jim kapacity i informace

Odchod z Ruska představuje pro přední světové banky velké riziko. Zatímco v Moskvě zhasínají světla, aby dodržely sankce přepisující pravidla pro podnikání v Rusku, snaží se zvládat i své závazky vůči znepokojeným klientům a zaměstnancům.



Je čím dál jasnější, že tyto sankce budou zřejmě dlouhodobé, řekli lidé z oboru agentuře Reuters. To znamená, že jsou zapotřebí strategická, a nejen taktická, rozhodnutí, která ochrání těžce vydobytou důvěryhodnost po globální finanční krizi.



Citigroup, a se zavázaly pomáhat klientům při ukončování svých operací v Rusku a zároveň podporují relokaci zaměstnanců, kteří chtějí odejít. "(Prezident Vladimir) Putin má stále méně možností, jak vrátit úder, je v koutě a tito lidé mohou skončit jako pěšáci," řekl jeden z ředitelů compliance ve velké americké bance k dopadům západních sankcí na Rusko. Ačkoli , a Goldman zavřely novým obchodům v Rusku všechny dveře, odmítly komentovat, zda by se mohly v dlouhodobém horizontu vzdát svých potenciálně lukrativních ruských bankovních licencí.

Obrovský rozsah těchto sankcí však znamená, že banky budou potřebovat více pracovních sil, aby měly kapacity na zintenzivnění prověřování klientů a vyhnuly se tak potenciálně tučným finančním sankcím za jakékoli porušení nových pravidel. První den po zavedení sankcí vzrostl počet varování před potenciálně problematickými transakcemi v jedné instituci o 50 – 60 %, řekl zdroj agentuře Reuters. "To nutně naznačuje, že jejich operační týmy jsou minimálně o 50-60 % menší, než by v tuto chvíli potřebovaly, takže to je určitě znepokojivé," dodal.



Přibližně polovina z 80 zaměstnanců Goldmanů v Moskvě se přestěhovala nebo se přesídlí do Dubaje, uvedly tři zdroje obeznámené s touto záležitostí, ale šéf banky pro Rusko zůstává v ruské metropoli, uvedl jeden ze zdrojů. Další banka z Wall Street, , má v Moskvě, kde je již 50 let, kolem 160 zaměstnanců a velké procento jsou ruští státní příslušníci, kteří zůstávají, uvedl další zdroj obeznámený s touto záležitostí. A , která před ruskou invazí na Ukrajinu nabídla k prodeji svůj spotřebitelský byznys v Rusku, také omezuje své institucionální aktivity a podnikání v oblasti správy majetku.



Propletené vztahy



Citi a čelí jedním z největších problémů, protože působí jako custodiani mnoha západních firem obchodujících s ruskými aktivy. Ruská burza je přitom od 25. února uzavřena. Jejich role obnáší právní povinnosti, jako je zabezpečení, zúčtování a vypořádání transakcí.



Správci aktiv jako a PIMCO se budou spoléhat na banky, aby jim pomohly zmírnit ztráty z ruských holdingů v hodnotě desítek miliard dolarů, až se obchodování opět obnoví. To ale stojí na předpokladu, že budou schopni získat potřebná povolení a že najdou někoho, kdo je bude chtít kupovat.



Moskva stanovila nové přísné podmínky, které musí zahraniční investoři splnit, pokud chtějí koupit nebo prodat ruská aktiva. Mezi ně patří poskytování údajů o skutečných vlastnících a stanovení „účelu, předmětu, obsahu a základních podmínek transakce“ v ruštině.

I když je možné povolit prodej sankcionovaným subjektům, pokud banky a investoři získají zvláštní licenci od úřadů, jako je americký Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv, není jasné, jak dlouho může taková žádost trvat, uvedli odborníci.



Není také jasné, zda západní banky budou potřebovat další úlevy pro repatriaci výnosů ze spravování těchto prodejů nebo výnosů z prodeje svých vlastních aktiv, zejména pokud by kupující podléhali sankcím. Francouzská dokonce varovala před možností, že by Rusko mohlo její bankovní aktiva zabavit, včetně 99,97% podílu v Rosbank. A Evropská unie zakázala vypořádacím systémům unie provádět transakce s akciemi, dluhopisy nebo deriváty v rublech - jediné měně, ve které může mnoho ruských firem platit.

Banky mají jen týdny na to, aby uzavřely nevyřízené smlouvy, jako např. deriváty, se sankcionovanými ruskými zákazníky, a pečlivě zajistily, aby každá zbývající transakce s nesankcionovanými zákazníky neporušila omezení nepřímo. "Dopad a požadovaná opatření budou záviset na individuálních okolnostech," uvedla o svých členech Mezinárodní asociace pro swapy a deriváty.



Odpoutat se od Ruska je obrovský úkol



Sankce znamenají, že některé z klíčových předpokladů pro zahraniční obchodování, získávání kapitálu nebo poradenskou činnost již nejsou tak snadno dostupné, včetně tržních dat a ratingových služeb pro státní a korporátní dluhopisy nebo akcie. Bez nich ale nemohou banky jednoduše posoudit hodnotu či úvěruschopnost aktiv nebo přesně zhodnotit, kolik rizikového kapitálu musí držet, aby splnily své vlastní vnitrostátní regulační požadavky.



Italská UniCredit uvedla, že v nejhorším případě ruského exitu možná bude muset odepsat 7,4 miliardy eur a generální ředitel Andrea Orcel varoval, že „odpoutat se“ od této země je obrovský úkol.



Agentury , Fitch a S&P Global od začátku války s Ukrajinou snížily Rusku skóre o několik stupňů, čímž se dostalo hluboko do „junk“ teritoria. Další snížení ratingu je také pravděpodobné, protože vláda má problémy s tím, aby se vyhnula nesplácení svých prvních mezinárodních dluhopisových splátek.



Londýnská burza minulý týden pozastavila všechny produkty a služby všem zákazníkům v Rusku, několik dní po pozastavení distribuce zpráv a komentářů. A velká čtyřka účetních firem také přerušila své vazby na tuto zemi, což bankám ztížilo možnost získat audit v souladu s mezinárodně uznávanou praxí.



Důvodem k obavám je i veřejná reakce na ruskou invazi. po ostré kritice ze strany některých investorů a politiků náhle změnila kurz, přičemž původně prohlásila, že plánuje vztahy s Ruskem udržovat. A rakouská , jedna z evropských bank nejvíce exponovaných na Rusko, uvedla, že zvažuje stažení, přestože to předtím neměla v plánu.



Pro Pushana Dutta, profesora ekonomie na INSEAD, vystaví posun v globální geopolitice banky zvýšenému riziku právních a regulačních problémů souvisejících s Ruskem na další desetiletí. „Pokud nedojde ke změně režimu, zůstane Rusko odříznuto od mezinárodního bankovního systému,“ řekl Dutt.

Zdroj: Reuters