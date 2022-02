JPMorgan: V roce 2024 bude Fed podle trhů sazby zase snižovat, centrální banky na EM odhadly to, co banky ve vyspělých zemích ne

Kelsey Berro z Asset Management tvrdí, že takzvaná OIS křivka se nyní dostala do inverze. Její tvar konkrétně implikuje, že podle trhů by Fed měl v roce 2024 sazby snižovat. Nyní je ale americká ekonomika stále silná, což je mimo jiné zřejmé z trhu práce.



Berro poukázala na to, že ze slovníku Fedu úplně zmizela slova jako „přechodná“ a centrální banka už také ve vztahu ke své politice nepoužívá výrazy jako „postupně“ či „umírněně“. Podle ní je pak možné, že Fed v březnu zvýší sazby o 50 bazických bodů, „pokud to trh dovolí.“ Trhy přitom podle ní takovému kroku připisují již vysokou pravděpodobnost a americká centrální banka by toho měla využít a skutečně sazby zvýšit o 50 bodů.



„Ekonomika je stále rozžhavena do ruda a pokud trh počítá s takovým růstem sazeb, Fed by těmito otevřenými dveřmi měl projít,“ míní expertka. Jelikož se zaměřuje na dluhopisové trhy, odpovídala také na dotaz na tamní vývoj. Podle ní je momentálně čas posunout se ke kvalitě a kratší duraci, zajímavé mohou být například bankovní úvěry.



Berro se také domnívá, že atraktivní mohou být některé obligace v rozvíjejících se zemích. V minulosti období zvedání sazeb v USA nebylo pro tyto trhy právě přívětivé. V loňském roce ale řada centrálních bank rozvíjejících se zemí rychle zvedala sazby a nyní se ukazuje, že odhadly situaci lépe než banky v zemích vyspělých. To by jim podle expertky mělo nyní poskytovat určitou výhodu.



Geopolitické tenze podle expertky ovlivňují americké dluhopisové trhy tím, že v době vyššího rizika roste zájem o americké cenné papíry. Projevuje se to zejména na dluhopisech se splatností mezi 7 – 10 lety. Zajímavé ale je, že Fed ve svých komentářích tento faktor nezmiňuje a geopolitické riziko vnímá jen jako něco, co by mohlo zvedat inflaci. Berro tudíž míní, že toto riziko nebude něčím, co by Fed zastavilo ve stahování monetární akomodace.



Finanční podmínky jsou v americké ekonomice „stále velmi uvolněné“. Historie přitom ukazuje, že když se Fed pokouší o utažení politiky samostatné, dojde k posílení dolaru a následně k utažení finančních podmínek v USA, které nakonec Fed v utahování jeho politiky zastaví. Jiná situace nastává, jestliže k utahování přikročí i další významné centrální banky. Berro přitom míní, že ECB tak učiní také, i když později, protože chce dosáhnout vyššího tempa růstu mezd. A nakonec svou politiku otočí i Bank of Japan, protože inflace se pomalu začíná zvedat také v této zemi. Expertka tak podle svých slov již nyní přemýšlí o tom, co se stane s americkou monetární politikou ve chvíli, kdo začne otáčet ECB i BoJ.



Zdroj: Bloomberg Markets, Youtube