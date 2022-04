Elon Musk chce koupit zbytek Twitteru, má prý obrovský potenciál

Akcionář firem a SpaceX dnes učinil nabídku na koupi zbývajících akcií sociální sítě . Podle Muska jde o „nejlepší a finální“ nabídku. Musk provozuje na Twitteru jeden z nejsledovanějších účtů, @elonmusk má více než 80 milionů sledujících.

První informace o budování podílu ve společnosti Musk zveřejnil 4. dubna, kdy přiznal více než 9% podíl. mu následně nabídla pozici v představenstvu firmy, kterou Musk odmítl. Akcie firmy po prvním oznámení Muskova podílu vzrostly až o 30 %, nyní si před otevřením trhů připisují dalších 12 %.

„Elon Musk dnes doručil společnosti nezávaznou nabídku k odkupu všech zbylých akcií za 54,2 USD za kus. V dodatečném vyjádření sdělil, že z jeho pohledu má obrovský potenciál (promo jeho vlastních firem?), který se právě on chystá odemknout,“ komentuje nabídku analytik Patria Finance Ján Hladký.

„Na základě letošního trhem očekávaného čistého zisku na akcii 0,73 USD by nabízených 54,2 USD za akcii odpovídalo násobku P/E až 75x (P/E 23 = 24,5x). Elon Musk by zároveň platil akcionářům téměř 40% prémii proti ceně, kterou měly akcie před zveřejněním jeho 9% podílu. Suma sumárum je to tedy velice štědrá nabídka za společnost, která bojuje s velice kolísavým růstem tržeb a občasně záporným čistým ziskem,“ dodává Ján Hladký.

Musk si svůj poslední nákup může s velkou rezervou dovolit, miliardářovo jmění činí dle údajů agentury Bloomberg přibližně 260 miliard dolarů, tržní kapitalizace Twitteru pak dosahuje 37 miliard.

Zdroj: patria.cz, Bloomberg