Zisk Citigroup klesl o 46 % kvůli opravným položkám spojeným s Ruskem a vyšším nákladům

Zisk se za první čtvrtletí propadl o 46 % kvůli opravným položkám souvisejícím s odchodem z Ruska a vyšším nákladům. , nejglobálnější z amerických bank, navýšila v prvním čtvrtletí rezervy o 1,9 miliardy dolarů, aby se připravila na ztráty z přímých expozic v Rusku a ekonomické dopady ukrajinské války. Akcie v pre-marketu přidávají 2,2 %.



Banka snížila svou expozici vůči Rusku na 7,8 miliardy dolarů z 9,8 miliardy dolarů v prosinci. Pokud by následoval velmi nepříznivý scénář, neztratila by nyní více než 3 miliardy dolarů oproti téměř 5 miliard dolarů odhadovaných minulý měsíc.



Čistý zisk klesl za čtvrtletí do 31. března na 4,30 miliardy USD (2,02 USD na akcii) ze 7,94 miliardy USD (3,62 USD na akcii) o rok dříve. Analytici podle průzkumu Refinitiv v průměru očekávali zisk 1,55 USD na akcii.





Výnosy klesly o 2 % na 19,2 miliardy USD. To bylo způsobeno především 43% propadem výnosů investičního bankovnictví. Výnosy divize Treasury and Trade Solutions vzrostly o 18 % díky vyššímu čistému úrokovému výnosu a růstu poplatků.



"Zatímco je geopolitické a makro prostředí nestabilnějším, realizujeme strategii, kterou jsme oznámili na našem nedávném Investor Day," uvedla v oznámení výsledků generální ředitelka Jane Fraser. Fraser stojí v čele tranformace poté, co banka zaostává za finanční výkonností svých rivalů a poté, co musí napravit své systémy rizik a dodržování předpisů, aby uspokojila regulátory. Její tlak však zvýšil náklady, které v reportovaném čtvrtletí vzrostly o 10 % bez zahrnutí odprodeje asijského spotřebitelského byznysu.



Přesto využívá přebytečný kapitál k odkupu akcií. Na rozdíl od jiných velkých bank se její akcie obchodují s diskontem vůči svému čistému jmění, díky čemuž jsou zpětné odkupy atraktivní. Banka v prvním čtvrtletí vrátila akcionářům 4 miliardy dolarů, včetně 1 miliardy dolarů na dividendách, a počet jejích akcií byl o 6 % nižší než o rok dříve. Ke zpětným odkupům došlo v době, kdy kapitálový účet poškodily nerealizované ztráty z cenných papírů v důsledku nedávného zvýšení úrokových sazeb.



Ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 klesl na 11,4 % z 12,2 % v prosinci. Banka uvedla, že do konce roku hodlá mít poměr zpět na 12 %. Podobný pokles hlásila ve středu Chase, čímž se prohloubily obavy investorů, že zpětné odkupy bank budou letos omezené.

Zdroj: Reuters