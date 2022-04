Bude Tesla těžit lithium? A jak na její akcie dolehne uzavřená výroba v Šanghaji?

Elon Musk na Twitteru psal, že ceny lithia se dostaly na „šílené“ úrovně. A dodal, že se možná bude muset věnovat i těžbě této suroviny v případě, že by její ceny neklesly. Problém přitom podle Muska netkví v jejím nedostatku, ale právě v nedostatečné těžbě. Tématu si všímají na CNBC, k čemu tam dospěli?



Podle CNBC je Elon Musk schopným podnikatelem a nemusí tak být důvod, proč by nedokázal expandovat aktivity Tesly směrem k těžbě Lithia. Otázkou ale i tak je, zda by dovedla tuto činnost provádět efektivněji než jiné firmy. I s ohledem na to, že překážkami většího a efektivnějšího objemu těžby mohou být zejména vládní omezení, regulace a podobně. V případě úspěchu by ale mohla dodávat lithium i jiným společnostem, které se snaží podnikat v oblasti elektromobility.



CNBC připomněla, že o těžbě lithia hovořil Musk už v roce 2020. Zdá se tedy, že jde o téma, kterým se zabývá již nějakou dobu, ne pouze o „nápad napsat něco na Twitter“. Gene Munster z Loup Ventures k tématu uvedl, že není Muskovými komentáři překvapen a stejně tak nebyl překvapen jeho aktivitami ve společnosti . „Na první pohled to může vypadat jako nevýznamná poznámka z pátečního odpoledne, ale je důležité pochopit, jak tomu je mezi Teslou a tradičními automobilkami,“ uvedl investor.



Munster míní, že Musk hovoří o „skutečné vertikální integraci“. Těžba lithia bude totiž základem budoucí výroby automobilů, „budoucí výroby počítačů na kolech.“ Jde o další krok, kterému předcházely dlouhodobé kontrakty na nákup potřebných surovin. A krok, který tradiční automobilky nepodnikají a kterým „to Musk posouvá na vyšší úroveň“. Munster tak míní, že existuje vysoká pravděpodobnost naplnění Muskova plánu expandovat do sektoru těžby.



Odstávka továrny v Šanghaji bude pro Teslu podle experta znamenat propad výroby odpovídající asi 8 % čtvrtletní produkce. Z celoročního pohledu se jedná přibližně o 2 %. Nejde tedy o zanedbatelnou věc. Expert k tomu doplnil, že nyní se na vozy čeká globálně v průměru 4,5 měsíce. U tradičních automobilek není možné toto číslo přímo zjistit, protože operují se sítí dealerů. Pro USA ale Munster odhaduje, že se nyní v průměru čeká asi 2 měsíce.



Tato čísla podle investora ukazují, jak silná poptávka po vozech Tesly panuje, což by také mělo tlumit dopad čínské přerušené výroby na cenu akcií. „Dokud je poptávka, budou podle mě ok,“ uzavřel expert. Následující graf ukazuje vývoj ročních prodejů Tesly:





Zdroj: CNBC