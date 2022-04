Riziko stagflace v USA je podle bývalého ministra financí Summerse vysoké

Je možné, že inflace v USA nyní začíná dosahovat svého vrcholu, mimo jiné se přestanou projevovat vyšší ceny energií. Jak dlouho ale tento inflační vrchol bude trvat, není jisté, záležet bude i na další politice americké centrální banky. Pro Bloomberg to uvedl Larry Summers, podle kterého je významným ukazatelem inflace vývoj mezd.



Ekonom podle svých slov nesouhlasí s těmi, podle kterých „by bylo OK, pokud by inflace klesla k 4 % či k 3 %". Summers míní, že je třeba velmi rozhodných kroků, které povedou k poklesu inflace na nižší úrovně tak, aby bylo skutečně dosaženo cenové stability. Na dotaz týkající se pravděpodobnosti stagflace Summers odpověděl, že záleží na její definici.



Pokud bychom stagflaci definovali jako vyšší inflaci kombinovanou s růstem nezaměstnanosti, je tato pravděpodobnost pro následující roky podle ekonoma vysoká. Inflace se nyní v USA drží vysoko nad 4 % a nezaměstnanost zase pod 4 %. Právě tato kombinace podle ekonoma na základě historických zkušeností naznačuje ochlazení ekonomiky.







V souvislosti se současnou mezinárodní situací a tlakem na Čínu, aby zaujala jasný postoj vůči konfliktu na Ukrajině, Summers uvedl, že Spojené státy by měly začít samy u sebe. Tedy například u toho, že zaostávají za ostatními zeměmi, co se týče snahy o snižování emisí. Evropa zase pokračujícími dovozy energií umožňuje Rusku, aby jeho příjmy z exportů dosahovaly vysokých hodnot. „Musíme začít u takových věcí předtím, než vytáhneme proti Číně,“ dodal ekonom.



Spojené státy by si také měly vyjasnit, zda chtějí používat mezinárodní finanční instituce ke spolupráci s Čínou tam, kde je to možné, nebo naopak k tlaku na ni. Summers míní, že lepší by byla první strategie. Spojené státy by pak podle něj měly přehodnotit i svůj postoj a financování Světové banky, která by následně podle ekonoma měla být v současné době mnohem aktivnější.



Na závěr byl Summers tázán na své dřívější predikce inflačního vývoje v USA, které byly podle některých názorů příliš vágní. Ekonom k tomu s úsměvem podotkl, že s ohledem na jejich údajnou vágnost bylo s podivem, jak moc rozhořčily americkou vládu, která tehdy predikovala inflaci ve výši 2 % a velmi nízké výnosy vládních obligací.



